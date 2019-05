Angelo Sanzio, Ken Italiano/ “Mark Caltagirone? Ho sporto denuncia”, Sorge difende…

A Mattino 5 si torna a parlare di Pamela Prati, del suo presunto matrimonio e anche del misterioso, o inesistente, Mark Caltagirone. In molti stanno pesando bene gli eventi di questo fine settimana convinti che questo triste capitolo non si chiuderà mercoledì sera a Live Non è la d’Urso con le rivelazioni di Eliana Michelazzo. Gli opinionisti di Federica Panicucci continuano a ridere e fare battutine sulla questione ma Enrico Silvestrin non ha dubbi: “Questa è una storia che degrado che potrebbe non concludersi mercoledì visto che la Michelazzo ha detto ‘a questo punto penso che forse Mark Caltagirone non esiste'”. Questa è davvero un’ammissione o è solo un modo per uscire pulita da una situazione che, a questo punto, potrebbe pesare sulle spalle di Donna Pamela, amica e storica collega della Michelazzo? A prendere la parola a Mattino 5 è ancora Angelo Sanzio, il Ken italiano, che mostra gli screen della sua conversazione con Mark Caltagirone e racconta la cosa dell’anello arricchendo la questione di un nuovo capitolo.

LE PAROLE DI ANGELO SANZIO E DI MAURIZIO SORGE

Angelo Sanzio ha rivelato a Federica Panicucci di aver denunciato questo signore o chi per lui sporgendo denuncia contro ignoti e citando “le tre signore come informate dei fatti”. Naturalmente sta parlando di Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Donna Pamela la stessa che gli aveva chiesto di procurarle un diamante a forma di cuore per conto di Caltagirone e per la sua promessa sposa. Per fortuna l’orafo che lui conosce a cui si era rivolto si è tirato indietro a meno che non avesse avuto un acconto o non avesse incontrato il cliente. Al fianco di Angelo Sanzio siede Maurizio Sorge, amico da anni di Donna Pamela, e messo in mezzo proprio per la famosa questione delle foto da “paparazzo”. Proprio lui si sente di difendere Eliana Michelazzo convinto che lei non sia la carnefice altrimenti non sarebbe rimasta fidanzata/sposata con un uomo che non ha mai visto. Dove sta la verità? Federica Panicucci continua a ridere e in chiusura di puntata rilancia: “Abbiamo invitato Mark Caltagirone in trasmissione, vedremo se verrà per un’intervista”.

Ecco il video del momento:

Angelo Sanzio ha denunciato per tutelarsi, perché si è sentito minacciato; ecco cosa dichiara a #Mattino5 parlando del matrimonio fantasma tra Pamela Prati e Mark Caltagirone pic.twitter.com/MsR1ZrqJXK — Mattino5 (@mattino5) May 20, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA