Angelo Sanzio, Ken italiano/ “Mark Caltagirone? Mai visto! Da lui minacce velate…”

Anche Angelo Sanzio ha lanciato nuove ombre sul matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Dopo l’intervista rilasciata al settimanale Oggi, il Ken Italiano ha parlato anche a Live non è la d’Urso, dove ha confermato la versione già annunciata e di non aver mai visto Mark Caltagirone. “Io Mark non l’ho mai visto, mai, in un anno e mezzo non è mai capitato di incontrarlo o sentirlo… – ha ammesso durante l’intervista Angelo Sanzio – Solo dopo la mia decisione di lasciare l’agenzia Aicos, si è fatto vivo prima attraverso Instagram e con toni abbastanza accesi. Diceva di essere in Siria… e mi specificò che era pronto a pagare anche tre avvocati per tutelare Pamela e la società Aicos che la showgirl dice di dirigere”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANGELO SANZIO, KEN ITALIANO: I DUBBI SU EMILIANA MICHELAZZO E PAMELA PERRICCIOLO

Angelo Sanzio ha deciso di rivelare la sua verità sullo scandalo Pamela Prati e soprattutto sulle due manager della nota showgirl. Il Ken italiano ha avuto dei rapporti di lavoro con l’agenzia, per poi scegliere di allontanarsi in fretta. E nella precedente puntata di Live – Non è la d’Urso, l’ex gieffino ha fatto una piccola incursione indiretta nel giallo che avvolge Mark Caltagirone. Questa volta però Angelo ha scelto di rivelare al settimanale Oggi per quale motivo abbia deciso di lasciare l’agenzia di Eliana Michelazzo, che gli avrebbero chiesto di acquistare una SIM anonima per mettere in scena una vendetta particolare. 100 mila euro per comprare un numero utile a quanto pare per colpire una parlamentare che aveva creato dei problemi alla società. “Mi costringevano a pagare i loro biglietti del treno per Milano”, svela inoltre Sanzio parlando del periodo al Grande Fratello e di come sia stato convinto da alcuni amici ad affidarsi alle due manager. Il misterioso Caltagirone avrebbe deciso inoltre di mettersi in contatto con lui, ma solo dopo la sua decisione di lasciare la Aicos. “In agenzia si parlava anche di nozze già avvenute. Le dico la data esatta: il 21 marzo”, dice invece in merito al misterioso matrimonio fra la Prati e Mark/Marco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA