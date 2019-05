Anna di Luc Besson/ Video trailer, il thriller con Sasha Luss al cinema dal 20 giugno

Reduce da Valerian e la città dei mille pianeti, Luc Besson è tornato: il 20 giugno 2019 arriverà nelle sale italiane il suo Anna, thriller d’azione con protagonisti Sasha Luss, Luke Evans, Cillian Murphy, Helen Mirren, Ivan Franek e Andrew Howard. Prodotto da Marc Shmuger e lo stesso Besson, distribuito in Italia da 01 Distribution, Anna vede come protagonista la supermodella russa, nuova musa del cineasta transalpino. Ecco la sinossi del film: «Sotto la sorprendente bellezza di Anna Poliatova c’è un segreto che scatenerà la sua indelebile forza e abilità per diventare uno dei più temuti killer del Governo. Un’elettrizzante corsa che si sviluppa con energia propulsiva, colpi di scena sorprendenti e azione mozzafiato, ANNA porta per la prima volta sullo schermo Sasha Luss nel ruolo della protagonista con un cast di star tra cui la vincitrice dell’Oscar Helen Mirren, Cillian Murphy e Luke Evans».

ANNA DI LUC BESSON, IL TRAILER

Nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 21 giugno 2019, le riprese di Anna sono iniziate nel novembre 2017, con Luc Besson che ha avuto a disposizione un budget di 30 milioni di dollari. A quasi trent’anni da Nikita, film con protagonista Anne Parillaud, Besson torna al genere spy e lo fa puntando su una top model internazionale: Sasha Luss infatti vanta decine di sfilate per gli stilisti più importanti al mondo, tra cui Prada, Valentino, Louis Vuitton e Givenchy. Ma il cast può contare su interpreti di grandissimo prestigio internazionali: da Chris Evans, Torcia Umana nei film sui Fantastici Quattro e di Capitan America nei film del Marvel Cinematic Universe, all’attrice premio Oscar Helen Mirren. Qui di seguito il trailer:





