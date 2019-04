Anna Falchi, seno in vista per la Lazio/ Foto, proposta dei fan: “mostra tutto se…”

Anna Falchi fa impazzire i fans. Sempre bellissima e in splendida forma, l’attrice fa sognare i followers pubblicando su Instagram una foto in cui si mostra in tutta la sua sensualità. Da sempre tifosa della Lazio, dopo la vittoria della squadra biancoceleste sul Milan che le ha permesso di conquistare la finale di Coppa Italia, Anna Falchi esulta per il traguardo raggiunto condividendo una foto in cui mette in mostra il seno che, da sempre, rappresenta uno dei suoi punti di forza. “Con la stessa espressione dei miei “ragazzi’ stasera in campo. Seri,concentrati e arrabbiati per non mollare mai! Ora non ci resta che sognare… Il tabù è sfatato! Sempre Forza Lazio”, scrive l’attrice nella didascalia che accompgna la foto e portando a casa like, commenti e proposte hot.

ANNA FALCHI E LA PROPOSTA HOT DEI TIFOSI DELLA LAZIO

Di fronte alla foto sexy di Anna Falchi, i tifosi della Lazio si lasciano andare ad una proposta hot. “Ma se per caso la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia le esci totalmente?”, chiede un tifoso a cui l’attrice risponde con una risata senza, tuttavia, pronunciarsi. Non è la prima volta che la Falchi si lascia andare a svolte sensuali per testimoniare il suo amore per la Lazio. Già in occasione della vittoria della squadra di Inzaghi nel derby contro la Roma, l’attrice si era mostrata nuda scrivendo: “Per noi laziali sarà una notte indimenticabile… – ha scritto Anna Falchi sui social – ora posso andare a letto sola soletta senza la mia maglietta… Buonanotte ai sognatori e felice nanna dalla vostra Anna”. Se la Lazio dovesse vincere la Coppa Itaia, dunque, l’attrice regalerà uno spettacolo hot ai tifosi?





