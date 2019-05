Anna Falchi Vs Pamela Prati / “Mark Caltagirone? Non esiste. Matrimonio inventato”

Il caso Pamela Prati e Mark Caltagirone ha fatto e continua a far parlare tanti. Nelle ultime ore, anche Anna Falchi, nota conduttrice e attrice, si è espressa sulla vicenda che, ormai, fa discutere da mesi. Ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, la Falchi ha ammesso di non credere affatto all’esistenza dell’uomo: “Il matrimonio di Pamela Prati? L’idea che mi sono fatta è che le sia sfuggita di mano la situazione – commenta – ha annunciato questo evento per andare ospite un po’ di qua e di là, però lui non esiste”. E ancora aggiunge: “Annunciare un matrimonio con uno che non esiste? Si, succede. Un testo di legno è questo…” Per lei, però, non è stata la Prati ad inventare tutto: “No, sicuramente le sue agenti (Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ndr)”.

ANNA FALCHI, LA ROTTURA CON FIORELLO E IL SOGNO PER IL FUTURO

Pamela Prati non è stato però l’unico argomento toccato da Anna Falchi nel corso della sua chiacchierata a Un Giorno da Pecora. Si è parlato di Fiorello e degli auguri del compleanno non fatti “No, sono storie prescritte, fanno parte del passato. Non sono rimasta amica dei miei ex fidanzati, a parte Max Biaggi. Per gli altri…vuoto totale”. Sul suo ritorno in Rai invece commenta “Mi dispiace per Fazio però. Da quel che dicono…” In merito al suo futuro in tv, ammette che le piacerebbe fare “Qualcosa sul mondo del calcio, ma ora lo fanno solo le giornaliste, e io purtroppo non lo sono. Mi sarebbe piaciuto anche fare ‘la Prova del Cuoco’, che fa in maniera eccellente la Isoardi, che personalmente mi piace più della Clerici”. Preferenza che motiva così: ”E’ sobria, mentre la Clerici era un po’ più sopra le righe”.

