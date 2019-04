Anna Tatangelo foto hot in sauna/ Belen intanto fa i complimenti a Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo scatena i suoi fan con una foto hot in sauna. La splendida cantante ha deciso infatti di passare una Pasqua di relax con tanto di giro in una spa. Questa foto ha scatenato una serie di commenti da parte del pubblico dei social che ha voluto sottolineare ancora una volta la bellezza di questa splendida ragazza. Raccolta in una sauna con un asciugamano a coprire come mamma l’ha fatta Anna però ha lasciato poco all’immaginazione, risultando davvero molto sensuale. Sul fianco si scorge il suo tatuaggio con delle scritte che piace davvero molto al pubblico. I capelli poi sono sciolti e portati indietro, lasciando spazio al suo splendido profilo. Pazzo di lei il pubblico non si è accorto probabilmente del commento che accompagnava la foto un “After Easter” che specifica come probabilmente dopo alcuni eccessi a tavola si sia voluto ritrovare le forze con un giro depurativo all’interno della spa in questione.

Anna Tatangelo foto hot in sauna: intanto Belen…

Mentre Anna Tatangelo fa parlare di lei per delle foto hot in sauna, Belen Rodriguez alza un polverone per una battuta su suo marito Gigi D’Alessio. Intervistata a The Voice of Radio 2 quando chiedono alla showgirl argentina un parere sulla partenza della nuova stagione del noto talent show lei risponde: “Io mi sarei girata soprattutto per Gigi D’Alessio”. Una battuta che non sappiamo quanto abbia fatto piacere ad Anna Tatangelo, ma che voleva solo essere un complimento nei confronti del cantante napoletano sia per la sua bellezza che per la professionalità. Si torna poi a parlare anche di Stefano De Martino con il quale è tornata da poco: “La cuoca in famiglia sono io, lui non è capace di fare niente. però per il resto non mi lamento”. Di recente sui social network sono tornati ad essere due piccioncini con grande felicità dei follower che da sempre speravano di rivederli insieme.

La foto in sauna

Visualizza questo post su Instagram After Easter 🧖🏻‍♀️🏃🏻‍♀️😅😂 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: Apr 24, 2019 at 12:14 PDT





