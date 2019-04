Annalisa Chirico/ “Salvini è autentico. Montezemolo? Con lui c’è un affetto sincero”

Annalisa Chirico, la giornaista de Il Foglio, si è raccontata sulle pagine del settimanale Di Più svelando i segreti della sua vita privata e del suo rapporto con alcuni degli uomini itaiani più importanti. Da Salvini a Luca Cordero di Montezemolo, sono tanti i nomi di potere accostati alla giornalista che, senza peli sua lingua, risponde a tutte le domande chiarendo definitivamente tutti i gossip che la riguardano. In passato è stata paparazzata in barca con Luca Cordero di Montezemolo alimentando rumors e pettegolezzi. Oggi, però, Annalisa Chirico chiarisce come, quello con Montezemolo sia un rapporto basato su un affetto sincero e senza interessi. “Tra me e Luca c’è un affetto sincero, mi piace passare del tempo con lui. È un uomo vulcanico. E poi, nella mia mente, associo Luca all’uomo che è sempre stato la mia passione impossibile: Gianni Agnelli che purtroppo non ho conosciuto”, ha spiegato.

ANNALISA CHIRICO: “SALVINI? UN UOMO AUTENTICO”

Tra i tanti nomi che sono stati accostati ad Annalisa Chirico c’è anche quello di Matteo Salvini. La giornalista de Il Foglio, sulle pagine del settimanale Di Più, ribadisce che il Ministro dell’Interno è solo un amico elogiandolo, poi, come uomo. “Matteo Salvini è atteso a un cambio di passo, alla grande prova di governo – ha spiegato la Chirico che ha poi svelato di aver scoperto un uomo vero dopo averlo conosciuto davvero-. Ho scoperto in lui una umanità delicata, una umiltà che non mi aspettavo. Dietro la sua immagine di ‘duro’ Matteo è un uomo sensibile. Il rapporto con la gente per lui è essenziale, ne ha un totale bisogno. Io ho visto tanti politici stringere la mano in pubblico ai loro sostenitori e poi, di nascosto, correre a lavarsi le mani. Matteo non è così: lui è autentico”.

ANNALISA CHIRIRCO: “SONO SINGLE. ECCO COSA DEVE AVERE UN UOMO PER CONQUISTARMI”

Bella e intelligente, Annalisa Chirico è una donna schietta, sincera e diretta. La giornalista, infatti, a Di Più racconta anche quanto sia importante il sesso. “Il sesso per me è come l’aria: una esigenza primaria. Fa bene al corpo e allo spirito” – ha confessato. Al momento, però, nella vita della Chirico non c’è nessun uomo: “Ho perso il conto dei fidanzati famosi che mi attribuiscono. La verità è che sono single ma essere single non vuol dire vivere in clausura. I corteggiatori ci sono, sì, ma li rimbalzo tutti. Sono una donna inquieta che non trova pace“. Ma cosa deve avere un uomo per conquistarla? “Mi intriga chi sa combattere per le proprie idee, chi sa gettare il cuore oltre l’ostacolo, perché anche io sono così”, ha concluso.



