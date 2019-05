Annibaluzzo, chi è Annibale Astio?/ Foto, il comico calabrese viaggia nel tempo e…

Annibaluzzo, al secolo Annibale Astio, è il protagonista del viaggio nel tempo a Ciao Darwin 8 – Terre Desolate per la squadra del web. Si presenta come un comico calabrese e lancia uno dei suoi tormentoni: “Insistisco”. Questi è diventato noto al pubblico grazie alla rivisitazione tutta meridionale del vocabolario italiano e a una serie di gag molto simpatiche. La sua speranza è che la serata di oggi gli dia un po’ di notorietà visto che prima della trasmissione aveva poco meno di quattromila iscritti su Youtube e trentaduemila follower su Instagram. In tv si presenta con una delle sue magliette tormentoni e cioè “Abbiamo arrivato”. Per pubblicizzare il suo merchandising utilizza la stessa frase, conquistando il pubblico con la sua simpatia. È ora il momento di vedere come se la caverà di fronte a uno dei momenti più divertenti della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Annibaluzzo, chi è Annibale Astio? Il viaggio nel tempo

Il viaggio nel tempo per Annibaluzzo, Annibale Astio, inizia con una figuraccia a Ciao Darwin. Quando si trova al centro di quella che è palesemente l’antica Roma pensa di essere a Troia, mentre scambia Nerone con il marocchino che vende gli orologi sulla spiaggia. Da studio Paola Perego e Alessandro Cecchi Paone rimangono senza parole e si disperano per i continui scivoloni del ragazzo, che cerca in maniera simpatica di raccontare il suo viaggio. Di certo non si può dire che questo ragazzo non abbia capacità comiche, simpatico e naturale riesce a conquistare il pubblico che dallo studio ride moltissimo per le sue continue battute. Vedremo se dopo questa prova a Ciao Darwin avrà la possibilità di imporsi anche nel mondo della televisione dopo aver fatto un percorso interessante, anche se non con numeri eccelsi, sul web.

