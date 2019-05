Antonella Clerici, Amici 2019/ “Sono andata in onda con le coliche e con le corna…”

Antonella Clerici è tra le super ospite della semifinale del serale di Amici 18. Dopo Raffaella Carrà e Mara Venier, un altro volto amatissimo della Rai è pronto a scendere in campo nel reality show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La Clerici e la De Filippi si riscontrano dopo lo scontro, a colpi di ascolti, dello scorso autunno quando si sono ritrovate l’una contro l’altra rispettivamente alla guida di “Portobello” e “Tu si que vales”. Questa volta nessuno scontro tra le due, anzi la Clerici per la prima volta in assoluto sarà ospite del talent show di Queen Mary. Una partecipazione che renderà felicissimo il pubblico da sempre legato alla conduttrice che non hai mai nascosto: “Io sono una persona normale che fa un lavoro eccezionale”.

Antonella Clerici e La Prova del cuoco

E’ un momento magico per Antonella Clerici reduco dal Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani dove è stata accolta con grandissimo affatto dal pubblico. La conduttrice, che per diciotto anni ha condotto con successo “La prova del cuoco”, durante l’incontro con Alessandra Comazzi ha raccontato di quando ha proposto un programma di cucina a Giorgio Gori: “gli dissi facciamo un programma di cucina. Mi rispose: Non funzionerà mai. Per la legge del contrappasso ora ha la cognata (Benedetta Parodi) che impazza. Se l’avessi fatto a Mediaset ora avrei comprato mezza Roma”. Parlando di televisioni la Clerici non nasconde di essere molto legata alla Rai: “per me la tv è la Rai”, anche se in passato è transitata per Mediaset che ha poi deciso di lasciare restituendo anche dei soldi. La conduttrice non nasconde di avere una grandissima passione per il cibo: “quasi sessuale” e non ha paura a precisare: “per me quelli che non amano il cibo fanno male anche tutto il resto”. Antonellina, infatti, è contraria alle perferezini: “ho costruito tutta la mia carriera sulle imperfezioni. Il rapporto col pubblico è vero, diretto. Sono andata in onda con le coliche, con le corna, e la gente mi chiedeva: Antonella, che hai? Tutti i grandi conduttori devono passare per un programma quotidiano”.

Portobello, Antonella Clerici:”non è stata una trasmissione di successo”

Non solo La Prova del cuoco nella sua carriera. Proprio quest’anno Antonella Clerici ha riportato in video il mitico “Portobello” di Enzo Tortora non incontrando però il favore del pubblico. “Scelgo sempre con la pancia, d’istinto – ha raccontato la Clerici ad Alessandra Comazzi – ma non sono ipocrita, oggi si fa presto a dire che una trasmissione è un successo, ma Portobello non lo è stato. Quando mi sono trovata a farlo ho capito che era superato. Tutti i programmi contenevano già Portobello”. Parlando, invece, del suo Sanremo 2010 ha detto: “Fu bellissimo, io ci sguazzo in quelle cose lì, mi piace molto l’anello che non tiene perché mi piace la diretta. La diretta è la vita che passa in quel momento. Con la protesta dell’orchestra sarei andata avanti per ore. Sanremo non mi ha fatto paura, ho pensato a mia madre – che ho perso da giovane – lei che mi diceva: fai come se fosse La prova del cuoco”. Un successo straordinario quello della Clerici che è rimasta sempre uguale a se stessa, pronto a salutare i suoi fan e il pubblico: “A me non dà fastidio se la gente mi ferma, ma mia figlia Maelle protesta”.



