Antonella Lo Coco/ “Non ho più lacrime”… ora è il momento di All Together Now!

Antonella Lo Coco sarà compresa nel “Muro” dei 100 giurati di All Together Now, il talent canoro in onda su Canale 5 da giovedì 16 maggio con J-Ax e Michelle Hunziker alla conduzione. Per la cantante, uscita dall’arena di X Factor, un ruolo inedito in uno show sicuramente particolare, in cui la quantità giocherà un ruolo comunque importante, considerando che gli aspiranti cantanti saranno ben 50 ed i giurati appunto 100, un “muro” che andrà convinto dalle performance degli artisti. Come detto però Antonella Lo Coco non è nuova ai meccanismi del reality e questa esperienza le potrebbe sicuramente essere utile per rilanciarsi a livello televisivo in un 2019 musicale che l’ha vista solo poche settimane fa duettare sul palco con Elisa, anche se al momento non sembra esserci in cantiere un nuovo album per l’artista ferma al suo lavoro de l2016, “Non ho più lacrime”, nel quale riuscì a collaborare con un altro nome straordinario e storico della musica italiana come Fiorella Mannoia.

ANTONELLA LO COCO, METTERSI A NUDO IN MUSICA

Nonostante l’esordio sulla grande ribalta musicale avvenne in un reality come X Factor, Antonella Lo Coco ha sicuramente avuto gestazioni importanti e sofferte per quanto riguarda i propri lavori musicali. Ad esempio per “Non ho più lacrime” raccontò: “’Non ho più lacrime’ racconta la delusione che si trasforma in forza dopo la fine di una storia fatta di bugie Fiorella ha dato voce con le sue parole e con una forte linea melodica, a quello che sentivo di raccontare al pubblico. Il nostro incontro è stato una sorpresa per me e collaborare con lei è stato illuminante ed estremamente costruttivo… la sua influenza artistica mi ha permesso di aprire dei canali emozionali nuovi e di cominciare questo nuovo percorso musicale con determinazione. Sono davvero onorata di questa collaborazione con Fiorella, artista che stimo da sempre.” Parole in un’intervista di presentazione all’album che risalgono ormai a quasi tre anni fa, ma che lasciano trasparire il tormento interiore dell’artista, oltre al grande orgoglio dell’aver lavorato fianco a fianco con un’artista del calibro di Fiorella Mannoia.

TRA LA SICILIA E REGGIO

Siciliana trapianta a Reggio Emilia, Antonella Lo Coco ha conosciuto il grande successo a 27 anni grazie a X Factor, ma non ha ottenuto il riscontro commerciale che probabilmente si sarebbe aspettata la critica da lei. Anche perché Antonella ha avuto anche un’immagine giusta a trascinarla, tanto da diventare anche un’icona gay per il suo aspetto androgino e movenze che l’avevano fatta paragonare a personaggi, per carisma sul palco, come Lady Gaga e Madonna. Ovviamente la vena di Antonella era spiccatamente più cantautorale, qualcosa però non ha funzionato e l’esperienza a “All together now” potrebbe rimetterla al centro dell’arena, riuscendo a far raccogliere nuove idee per il nuovo album. Di sicuro c’è grande curiosità per vedere Antonella Lo Coco nei panni della giurata, dopo aver calcato il palco televisivo del reality italiano musicale più importante come concorrente.



