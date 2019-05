Antonella Mosetti/ “Francesca De Andrè ha dei problemi seri” (All Together Now)

Ci sarà anche Antonella Mosetti nel “Muro” dei 100 giurati di All Together Now, il talent canoro in onda su Canale 5 da giovedì 16 maggio con J-Ax e Michelle Hunziker alla conduzione. La Mosetti sarà chiamata a giudicare le performance di diversi cantanti semiprofessionisti, ben 50 ai nastri di partenza della trasmissione, e proverà a sfruttare le sue competenze artistiche anche per allontanarsi da diverse polemiche che l’hanno vista protagonista nelle ultime settimane. Tra commenti sferzanti sulle partecipanti al Grande Fratello e altri botta e risposta a distanza, il gusto della polemica non è certo mai mancato ad Antonella che proprio tramite la partecipazione al Grande Fratello Vip del 2016 si è fatta conoscere dal grande pubblico italiano. Far parte della folta giuria di All Together Now, piena di volti noti, rappresenterà sicuramente per lei un’esperienza diversa che potrebbe aiutarla a valorizzarsi fuori dai battibecchi della tv.

ANTONELLA MOSETTI, L’ATTACCO A FRANCESCA DE ANDRE’

Proprio nella giornata di martedì, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, Antonella Mosetti si è lasciata andare a commenti molto duri riguardo Francesca De Andrè ed alcuni suoi comportamenti molto discussi all’interno della casa del Grande Fratello. La Mosetti ha sottolineato come “Questa ragazza ha dei problemi seri, deve essere curata. Se qualche altro ragazzo si fosse permesso di avere quegli atteggiamenti, sarebbe stato già eliminato. Lei non è ancora stata mandata via ed è un bruttissimo esempio<. Ce l’ha con chiunque, tratta male chiunque, ce l’ha con i chirurghi estetici, con la bellezza, con le donne migliori di lei … E’ cattiva, maligna e cova dentro odio: non sta bene!” Proprio il fatto che altri concorrenti del Grande Fratello in passato, almeno secondo il parere della Mosetti, siano stati sanzionati per comportamenti non sopra le righe tanto quanto si sono rivelati essere quelli della De Andrè, rappresenta l’elemento più grave che secondo la Mosetti sta contraddistinguendo in maniera negativa questa edizione del reality di Canale 5.

ANNA MOSETTI SEMPRE AL CENTRO DELLE POLEMICHE

Antonella Mosetti d’altronde è più che abituata a ritrovarsi nell’occhio del ciclone. La showgirl ha dovuto difendere la figlia Asia, accusata da molti fans di aver peggiorato il proprio aspetto estetico dopo alcuni ritocchi dal chirurgo. La Mosetti ha difeso la scelta di Asia sottolineando come la sua scelta sia legata al voler aumentare la sua autostima e riuscire a vivere meglio la vita pubblica. Ma anche alcuni scatti recentemente pubblicati dalla Mosetti hanno fatto molto discutere, a partire da quello accanto a Silvio Berlusconi, che ha scatenato i commenti di molti detrattori. Inoltre, un altro scatto “hot” della Mosetti è stato intercettato, una foto in cui è stato indicato come Antonella non portasse gli slip, anche se qualcuno ha parlato di un effetto ottico. Insomma, aver scommesso su Antonella Mosetti per “All Together Now” significa aver voluto mettere sicuramente del piccante nel muro dei cento giurati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA