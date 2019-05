Antonio Giuliani, caduta a La Vita in Diretta/ Il pubblico ride e Tiberio Timperi…

Far ridere è il mestiere di Antonio Giuliani, noto attore comico che vediamo sul palco di Made in Sud. Ma con la sua clamorosa caduta a “La Vita in Diretta” ha fatto ridere tutti, pubblico in studio e a casa. Si stava parlando di canzoni e tradimenti con Monica Leofreddi, Laura Efrikian e Luciano Regolo. Ad un certo punto il comico si gira sulla sedia, comincia ad abbassarsi per raccogliere qualcosa e frana a terra, facendo scoppiare a ridere tutti. Tutta “colpa” di Monica Leofreddi, che durante un suo intervento perde il cellulare. «Che ti sei persa?», chiede Tiberio Timperi. La Leofreddi prova a raccogliere lo smartphone, ma Antonio Giuliani, seduto vicino a lei, prova ad anticiparla. «Lo prendo io». Un gesto galante che gli si ritorce contro, perché mentre i conduttori portano avanti la discussione sui tradimenti lui si sporge troppo e cade. «Oddio, perché?», la reazione sorpresa di Francesca Fialdini.

ANTONIO GIULIANI, CADUTA A LA VITA IN DIRETTA

«No, niente, ci siamo innamorati da poco e quindi… », scherza Antonio Giuliani mentre si rialza. «È stato un colpo di fulmine», risponde divertita Monica Leofreddi. «Un colpo de ginocchia, ho lasciato il malleolo…», replica l’attore comico. Al siparietto si aggiunge Tiberio Timperi: «Secondo me anche il gluteo ha patito». Il conduttore poi, con l’aiuto della collega Francesca Fialdini, prova a riprendere la discussione con gli altri ospiti, ma non ce la fa di fronte alle risate continue del pubblico, in particolare quelle di una donna. Allora si alza e si avvicina alla donna: «Che ha? Tutto a posto? Malleolo? Ma vada, fuori uno». E la caccia, ovviamente per scherzo. Quando si torna a parlare di tradimenti, Monica Leofreddi fatica a riprendere il filo del discorso. Il comico se l’è cavata con una battuta: «Io ho chiesto perdono una volta. La ragazza mi ha detto: “Che bello vederti in ginocchio”. Io le ho risposto: “Guarda che sto in piedi”».

