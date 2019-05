Antonio, pretendente di Carmen Di Pietro/ Appello alla d’Urso: “Mi piace tanto”

Carmen Di Pietro torna ospite di Barbara d’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Si parla di amore e di bellezza e la conduttrice annuncia in diretta che qualcuno ha risposto al suo appello. La Di Pietro, infatti, cerca fidanzato e la d’Urso le ha dato la possibilità di lanciare un appello, con tanto di caratteristiche richieste, in diretta. “Ha risposto solo uno” annuncia allora la conduttrice in diretta “Certo, puoi anche dire che non ti piace” aggiunge alla Di Pietro. Lui si chiama Antonio e la conduttrice le legge il messaggio inviatole dal pretendente di Carmen: “Cara Barbara, mi propongo come pretendente per Carmen Di Pietro. – esordisce – Ho 31 anni, sono moro, occhi scuri, tenebroso, fisicato, altezza media 177 cm, puntualissimo come l’orologio svizzero”.

ANTONIO VUOLE FIDANZARSI CON CARMEN DI PIETRO

La descrizione di Antonio continua attraverso la lettura di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. “Sono dottore in Giurisprudenza con passione per le poesie e musiche in generale. Sono single da tre anni. Mi sono invaghito di lei perché sei bella e autoironica come me”. Carmen Di Pietro è entusiasta: “Corrisponde alla perfezione” ammette, “È ben accetta la cosa!” Così la d’Urso manda in onda le foto che sono state allegate al messaggio inviato da Antonio e che lo mostrano in tutto il suo fascino. Gli ospiti e la stessa Carmen Di Pietro sono colpiti positivamente dal ragazzo in questione, che potrebbe presto essere in studio per una presentazione ufficiale all’ex gieffina. La d’Urso potrebbe quindi far nascere un nuovo amore…. (Clicca qui per il video)

