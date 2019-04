Antonio Razzi a Vieni da me/ Attacco a Mariotto: “deve scusarsi in diretta”

Dopo l’album di famiglia di Mirca Viola, Antonio Razzi, ai microfoni di Vieni da me, assegna le emoticon ai suoi colleghi di Ballando con le stelle 2019. Prima di quel momento, però, Antonio Razzi ha anche commentato la puntata di Ballando con le stelle trasmessa sabato 20 aprile. Come un fiume in piena, Antonio Razzi si è scagliato contro Mariotto che, nel commentare l’esibizione in pista, ha più volte usato la parola “demenza”. “Lo ha detto tre volte, non una […] Ho riguardato la puntata di Ballando con le stelle su Rai Premium ieri sera […] sabato Mariotto deve chiedere scusa, spero che la Carlucci glielo dica, perchè la demenza è un sintomo dell’Alzheimer”, ha dichiarato Antonio Razzi a Caterina Balivo. Razzi, poi, si è scagliato anche contro Zazzaroni: “Siamo tutti costretti… a morire! Per il resto, nessuno è costretto a fare altre cose. Zazzaroni se vuole votare vota in silenzio, ma non doveva dire: io per la prima volta sono costretto a votare Razzi!”

ANTONIO RAZZI: “CAROLYN SMITH E’ LA NUMERO UNO”

Antonio Razzi, poi, è stato il protagonista dell’intervista con emoticon. Dopo aver elogiato la bellezza di Samantha Togni che definisce una delle donne più affascinanti, Antonio Razzi elogia la forza di Carolyn Smith: “solo io posso capire cosa prova Carolyn Smith perchè ha avuto gli stessi problemi che ha avuto mia moglie. Le faccio i complimenti, per me è la numero uno sia come donna che come giudice perchè ha tutto quel fascino scozzese, elegante e non ha mai dato zero a nessuno” – spiega Razzi che poi, prima di congedarsi dal pubblico di Raiuno, lancia una frecciatina agli altri giudici di Ballando con le stee 2019, in primis proprio a Mariotto: “Carolyn Smith è una donna stupenda. Senza offesa per gli altri giurati, ma magari fossero tutti come lei”, dice. Non sono mancati i momenti emozionanti con Antonio Razzi che non ha trattenuto le acrime di fronte ad una dichiarazione d’amore della moglie e ad un messaggio della nipote.

