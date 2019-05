Antonio Razzi e la moglie Maria/ Anniversario e sfida a Guillermo Mariotto a Ballando

Antonio Razzi è stato nuovamente ospite assieme alla moglie, Maria Jesus Fernandez, presso la trasmissione “Storie Italiane” di Rai Uno. La coppia festeggerà domani 45 anni di matrimonio e per l’occasione vorrebbe ballare in diretta televisiva durante la puntata di “Ballando con le stelle”, noto show condotto da Milly Carlucci. «Mi ha colpito subito – racconta la signora Razzi – perché stava un po’ sulle sue mentre gli altri erano un po’ farfalloni. Quando i miei hanno saputo che era un italiano mi hanno detto di tornare in Spagna. Pensavo sempre a lui…». Così invece l’ex Forza Italia: «Siamo usciti qualche volta all’inizio ma sempre accompagnati da una sua amica, solo io e lei non potevamo andare da nessuna parte. Lavorava in un reparto di sole donne dove gli uomini non potevano entrare, tranne io… Dove lo trova un altro come me?». Razzi svela un piccolo aneddoto sul matrimonio: «Di solito sono gli uomini che aspettano invece durante le nostre nozze è stata lei ad aspettare me, più di mezz’ora».

ANTONIO RAZZI E LA MOGLIE MARIA, ANNIVERSARIO

«Il nostro matrimonio è come una rosa – prosegue Maria Jesus – bella ma con tante spine, io sono stata una buona giardiniera perché metto i guanti così non mi pungo. Quando io mi arrabbio e litighiamo lui mi fa una risatina in faccia e se ne va, io litigo con le pareti e con i muri: poi lui ritorna e smettiamo di litigare». Antonio Razzi si commuove in diretta mentre parla dei figli: «Mi mancano perché non stanno con noi, i figli e i nipoti li vediamo una volta all’anno, per me sono tutto. Che famiglia è senza figli e nipoti?». Storie Italiane fa quindi passare un video messaggio dei figli e dei nipoti, gli auguri per i 45 anni di matrimonio, e ancora una volta l’ex politico si commuove in diretta: «Gli voglio bene, non vedendoli mi fanno emozionare». E domani sera, come detto in apertura, Razzi sarà protagonista di un atteso tango a Ballando con le stelle, come desiderato dal giudice Mariotto: come finirà?

