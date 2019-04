ANTONIO RAZZI E ORNELLA BOCCAFOSCHI/ Obiettivo ripescaggio! (Ballando con le stelle)

ANTONIO RAZZI E ORNELLA BOCCAFOSCHI SARANNO RIPESCATI?

Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi sono pronti per rientrare a Ballando con le Stelle 2019. A distanza di una settimana dall’eliminazione, la coppia continua a provare nella speranza di poter sfruttare il ripescaggio e dimostrare le proprie qualità in pista. Per Razzi si tratta tra l’altro di una questione di principio: osannato dal pubblico a casa, deve ancora riscattarsi dalla serie di zero che Guillermo Mariotto gli ha assegnato ad ogni competizione. Non è servito a nulla ricevere per due volte di seguito il premio simpatia grazie al tesoretto del custode: Razzi non ha convinto i giudici fin dalla sua prima performance sulle note di Gangnam Style. “Oggi abbiamo ripreso gli allenamenti”, scrive intanto la ballerina professionista su Instagram. Nella foto, i due vestono con abiti coordinati, camicia a quadretti per entrambi ed un pantaloncino vertiginoso per la maestra. Su quali stili si saranno allenati? Clicca qui per guardare la foto di Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi.

IL SOSTEGNO DEI FAN AD ANTONIO RAZZI

Il sostegno dei fan non manca ad Antonio Razzi, che in coppia con Ornella Boccafoschi cercherà di strappare un sì per rientrare a Ballando con le Stelle 2019. L’ex concorrente è fresco di eliminazione e scotta ancora essere stato battuto da Marzia Roncacci, che fin dall’inizio della competizione non è riuscita a risollevarsi dall’ultimo posto, per un motivo o per l’altro. Il sorriso che caratterizza l’ex Senatore non si è mai spento e questo gli ha permesso di collezionare diversi applausi da parte del pubblico a casa, che avrebbe preferito rivederlo in gara solo perché, come ha detto spesso Fabio Canino, alla fine è un personaggio. Razzi ha ricevuto in questi giorni anche le scuse pubbliche di Guillermo Mariotto, che in precedenza lo ha fatto rientrare nel gruppo di concorrenti colpiti da “demenza senile”. A rivelarci quale sarà il tema della prossima performance è la moglie Maria Jesus a Storie Italiane, dove parla di tanto e di “doppio zero” che il giudice deve prepararsi a sfoggiare per mettere a tacere il nuovo ballo di Razzi.

