Antonio Razzi vs Mariotto “Voglio le tue scuse”/ Il giudice “Spero che ti ripeschino”

Antonio Razzi e la moglie, Maria Jesus Fernandez, sono stati ospiti stamattina presso gli studi del programma di Rai Uno, “Storie Italiane”. I due si sono soffermati in particolare sulla polemica nata dopo l’eliminazione dal programma “Ballando con le stelle”. Uno dei giudici, Guillermo Mariotto, si era infatti scagliato nei confronti di Razzi, dandogli uno “0” e commentando così la sua performance: «Per la prima volta, a Ballando con le stelle, un caso di demenza senile. Sei peggiorato. Non c’è niente, al di sotto dello zero, che ti possa dare. Ho giurato a tua moglie che non l’avrei fatto, ma non posso non farlo». Parole che non sono affatto piaciute allo stesso Razzi, che già a “Vieni da Me”, aveva invitato Mariotto a chiedere scusa, in lacrime. «Non ci si comporta così – dice Razzi a “Storie” – io sono andato lì per divertirmi e per far divertire. Sono stato troppo attaccato, volevo lasciare fuori la politica, invece alcuni giudici hanno usato la questione politica». «Mio marito non è andato lì per diventare un ballerino e arrivare in finale – dice invece la moglie – è già una sorpresa quello che ha fatto. Lo hanno chiamato in quel programma per fare un po’ di show, ma quando trovi quei giudici che ti insultano davanti a milioni di italiani, non mi sembra una cosa giusta: se vuoi 5 minuti di gloria vai da un’altra parte».

ANTONIO RAZZI E LA MOGLIE MARIA OSPITI A STORIE ITALIANE

«La questione della demenza senile mi ha fatto arrabbiare – prosegue l’ex senatore – e anche quando hanno detto “Per la prima volta sono costretto a votare Razzi”, ma chi te lo ha chiesto? Di cosa parliamo?». La moglie ha sottolineato come suo marito avesse chiesto di non parlare di politica: «Perché devo continuare a parlare di questa cosa? Lui è un fringuello, altro che demenza senile, è una malattia seria, io ho tre parenti che soffrono di questo. Non si scherza su queste cose, chiedo che Mariotto chieda scusa non solo a noi ma a tutti quelli che soffrono. Deve farlo sabato in tv davanti a milioni di italiani». «Io non avrei mai dato 0 – prosegue Razzi – ma 2 o 3, almeno il sacrificio doveva essere premiato così come la maestra Ornella». Storie Italiane si collega quindi in video-chiamata con Mariotto, che esordisce così: «Tutto il pubblico vi vuole, tutto il pubblico vi acclama, devi rientrare per il ripescaggio, non mollare Razzi, io lo voto». Parole che però non sono state accolte col sorriso dalla moglie dell’ex senatore «Sei un falso e senza vergogna». Mariotto torna sulla questione della demenza senile: «Ho chiesto se fosse demenza o paraculata, poi ho scelto la seconda, grazie ragazzi vi voglio bene». Razzi a sua volta ha commentato «Lui ha detto la parola demenza per tre volte, voleva offendermi».

