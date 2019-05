Apache in agguato/ Su Rete 4 il film con Dan Duryea (oggi, 19 maggio 2019)

Apache in agguato andrà in onda oggi, domenica 19 maggio, a partire dalle ore 16.55, su Rete 4. Si tratta di un titolo di genere western risalente al 1962, realizzato negli Stati Uniti. La produzione è stata affidata alla casa Universal International Pictures, con la sceneggiatura di Burt Kennedy e la scenografia di Alexander Golitzen e Robert Luthardt. Regista del film è stato Harry Keller, che nel corso della sua carriera ha diretto una lunga serie di western tra i quali Phantom Stallion, Gli evasi del terrore e Sette strade al tramonto. Il ruolo di protagonista principale è stato affidato a Dan Duryea, attore statunitense, deve buona parte della sua fama ai lavori in Colpo di fulmine, L’idolo delle folle, La fine della signora Wallace, L’angelo nero e La baia del tuono. Viene affiancato dal collega Audie Murphy, conosciuto per Gioventù spavalda, La prova del fuoco, Bill il sanguinario e Un americano tranquillo. Presente anche la performer Joan O’Brien, nota per Operazione sottoveste, La battaglia di Alamo, Gli ammutinati di Samar e Sherlocko… investigatore sciocco, oltre che per un breve flirt con Elvis Presley. Il cast è completato da George D. Wallace, Roy Barcroft, Bob Steele e Phil Chambers.

Apache in agguato, la trama del film

Conosciuto anche con il nome originale di Six Black Horses, Apache in agguato punta più sulle sue scene serrate, tipiche dei film western degli anni Sessanta, piuttosto che sulla forza della sua trama. Protagonisti principali sono Ben e Frank, due uomini aitanti che hanno una certa dimestichezza con il mondo del far west e le pistole in generale. La loro situazione quotidiana viene scossa dall’arrivo della misteriosa Kelly. Quest’ultima deve partire per un viaggio nel deserto e sceglie proprio i due giovani per scortarla durante il pericoloso tragitto in India. Si scopre quasi subito che Frank, un po’ di tempo prima, ha ucciso il marito di Kelly. Ben, a sua volta, intreccia una relazione con la ragazza. Lei sceglie di offrire a Ken una lauta somma di denaro per uccidere Frank. Le due guardie del corpo riescono a difenderla dagli attacchi degli indiani, ma alla fine si sfidano a loro volta a duello. Alla fine, Ben e Kelly possono vivere in piena tranquillità il loro amore.

