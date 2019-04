Ariadna Romero Vs PierPaolo Petrelli/ Video: “Io plateale? Da un anno parla di me!”

E ci risiamo. Per la bella Ariadna Romero non c’è pace visto quello che sta continuando a succedere e, ancora una volta, la sua unica valvola di sfogo sono i social. Nei giorni scorsi la bella modella aveva subito nuovi attacchi via tv dal suo ex, e padre di sua figlia, e per questo aveva usato i social per fare appello a Barbara d’Urso e invitarla a tirarsi fuori da questi teatrini perché quello che il suo ex mette insieme è solo un insieme di bugie, niente di più. L’appello non è arrivato alla conduttrice ma sicuramente non è passato inosservato da parte di Pierpaolo Petrelli (che ieri ha definito le sue uscite “plateali”) e nemmeno di Elena Morali che continua a inveire contro di lei. Fatto sta che i due sono stati nuovamente ospiti di Barbara d’Urso e questo non è andato giù ad Ariadna Romero che è tornata a mettere i puntini sulle i. In realtà la modella ha provato a rimanere in silenzio almeno fino a che proprio il suo ex non l’ha tirata in ballo.

IL NUOVO ATTACCO DI ARIADNA ROMERO

Pierpaolo Petrelli ha etichettato come plateali le uscite di Ariadna Romero sui social e così quest’ultima ha risposto: “No ma io non sono plateale perché mi sono dissociata, chi si fa le ospitate a Pomeriggio 5 per un anno intero a parlare di me, no… mi raccomando eh, coerenza! Sono soltanto stanca…”. Nella stessa storia postata sui social proprio ieri sera, la bella modella ha messo link diretto al video e al momento in cui proprio Pretelli l’ha tirata in ballo per dimostrare che le sue sono solo risposte e non sono attacchi gratuiti. Clicca qui per vedere il video del momento. Adesso arriverà la risposta da parte del suo ex o dovremo attendere la sua nuova ospitata in tv per scoprire la verità?

