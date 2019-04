Arisa, Amici 2019/ Ospite da Maria De Filippi per il serale: “Mi sento bene”

Cresce l’attesa dei fan di Arisa per la partecipazione della cantante al serale di Amici 2019. La showgirl è pronta a salire sul palco di Canale 5 per coinvolgere il pubblico coi suoi brani più importanti. Non sarà un’ospitata come le altre e Maria De Filippi lo sa bene. Per questo motivo ha scelto un personaggio che nel bene o nel male riesce sempre a far discutere di sè. Chissà che per Arisa non sia l’occasione giusta di far riascoltare al pubblico il suo successo sanremese o che non si riveli l’alleata perfetta per una delle due squadre in gara al serale. L’attesa è altissima per la puntata di Amici, con Arisa che “si sente bene” ed è pronta ad entusiasmare la gente che la potrà vedere da studio. “Mi sento bene perchè passato molto tempo da sola – aveva raccontato in un’intervista a Vanity Fair – Moltissimo tempo per la verità. Ho viaggiato anche molto, da sola. Mi ha aiutato a riflettere in positivo su quello che veramente volevo di più in questa vita e quello che invece no”.

Arisa, l’amore per la meditazione

Quella che vedremo stasera ad Amici 18 è un Arisa sicuramente diversa dal personaggio che qualche anno fa muoveva i suoi primi passi nei programmi tv. “Sono stata da sola n Turchia e in India, e ho imparato a meditare, e meditando a guardare con distacco le cose” ha raccontato la cantante. Sempre nell’intervista a Vanity ha spiegato come un episodio sia stato decisivo per dare il peso giusto agli aspetti della vita: “Un evento che mi è successo in famiglia mi ha fatto capire che è importante non pensare troppo al futuro, perché il futuro non è certo, bisogna amare adesso, non rimandare a domani quello che puoi amare oggi: è l’unica cosa che puoi fare per non avere rimorsi, ciò che di più brutto puoi avere”. E di rimorsi Arisa sembra proprio non averne. Ama fare quel che fa. E nella partecipazione ad Amici di stasera è pronta a dimostrarlo a se stessa e a chi la ama.

Arisa ad Amici: ci sono anche Irama e John Travolta

Non solo Arisa tra gli ospiti big del serale di Amici 18. Nel quinto appuntamento con il programma di Maria De Filippi, in onda questa sera in prima serata su Canale 5, ci saranno anche il cantante Irama e John Travolta. Per i ragazzi in gara si preannuncia invece una sorpresa inattesa, con tanto di prova di ballo proibitiva che farà molto discutere. Ricordiamo che al momento le due squadre sono in esatta parità numerica: quattro concorrenti da una parte e quattro dall’altra. Per lo schieramento dei Bianchi abbiamo Giordana, Mameli, Rafael e Umberto mentre per la formazione Blu Tish, Alberto, Valentina e Vincenzo. In giuria confermata anche questa settimana la mitica Loredana Bertè.



