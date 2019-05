ARISA/ Nuovo look e nuove idee musicali: cosa bolle in pentola? (Domenica in)

Arisa sarà una delle grandi ospiti vip dello spot a favore della Race for the Cure che si terrà il prossimo 19 maggio a Roma. La maratona solidale di 5 km avrà come protagonista Cristiana Capotondi e raccoglierà diversi volti noti del piccolo schermo italiano, a partire dalle due madrine onorarie Rosanna Banfi e Mariagrazia Cucinotta. L’obiettivo è sostenere l’informazione e la prevenzione per la lotta contro i tumori al seno, per una manifestazione che, come ricorda l’Ansa, ha già festeggiato il ventesimo anniversario. Arisa sarà inoltre presente a Domenica In oggi per lo spazio musicale del programma di Rai 1 e la vedremo impegnata in un medley dei suoi più grandi successi. Fra i tanti ricordiamo “Sincerità”, il brano che le ha permesso di vincere le Nuove Proposte di Sanremo appena dieci anni fa e “Controvento” che le ha consegnato la fascia di campionessa della kermesse cinque anni più tardi, questa volta nella categoria Big.

ARISA, NUOVO LOOK BIONDO CENERE

Senza dimenticare i più recenti “Ho perso il mio amore” e “Ho cambiato i piani” che nel 2017 e 2018 l’hanno premiata con i Nastri d’Argento per la sezione Migliore Canzone Originale. L’ultimo singolo è stato invece pubblicato lo scorso 12 aprile, con il titolo “Una nuova Rosalba in città” che richiama l’omonimo album distribuito appena due mesi prima. Un nuovo successo per Arisa, già popolare in streaming con il suo “Mi sento bene”, il brano che ha scelto di portare al Festival di Sanremo quest’anno. Ormai scomparsa la chioma nera che l’ha accompagnata per tanti anni, ma non quei capelli arruffati, liscissimi che ora Arisa sfoggia in un biondo cenere. Un cambiamento avvenuto qualche settimana fa e che l’artista italiana ha sfoggiato in un caschetto composto durante la recente ospitata ad Amici di Maria De Filippi.

I PROSSIMI IMPEGNI MUSICALI DI ARISA

Dal parquet al pesce palla fino alle polpette condivise con i fan, sui social Arisa ama raccontarsi a tutto tondo e soprattutto sfruttare tutta la sua rinomata ironia. Senza dimenticare l’animo romantico che più la contraddistingue e che emerge in uno scatto al fianco dei genitori. “Qui c’è il sole dentro ed è meglio che stare alle Maldive”, scrive nel post pubblicato ad inizio maggio, attirando lo sguardo del giornalista Santo Pirrotta e di Elena D’Amario, presenti con le loro testimonianze fra i commenti. Che cosa bolle in pentola invece a livello musicale? Dopo aver chiuso la prima parte dei suoi live lo scorso mese, Arisa si prepara per diversi eventi che impegneranno i mesi più caldi di quest’anno. Sarà presente ad Anzio Estate Blu 2019, ricordano i giornali locali, per una rassegna che accoglierà anche Gazzè, Pink Floyd Legend e Antonello Venditti, quest’ultimo fortemente voluto da Candido De Angelis, il Sindaco della cittadina romana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA