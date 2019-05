Arisa, Primo Maggio alternativo/ Foto: “qui c’è il sole dentro”

Primo Maggio alternativo per Arisa che, contrariamente ai colleghi che hanno accettato di partecipare al Concerto di Roma o al Concerto di Taranto, ha scelto di trascorrere il giorno dedicato alla Festa dei lavoratori con i genitori. Vivendo lontano dalla propria famiglia, essendo sempre impegnata con il lavoro, Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, è tornata a casa per ricaricare le pile grazie all’affetto dei suoi genitori. Nonostante il tempo non sia dei migliori, Arisa con la mamma e il papà sorridono lo stesso e si godono la tranquillità della giornata trascorsa a casa. “Buongiorno qui c’è il sole dentro.. ed è meglio che stare alle Maldive”, ha scritto Arisa condividendo sui propri profili social la foto della felicità.

ARISA: RIPOSO DOPO IL TOUR

Arisa si sta così riposando dopo le fatiche del tour. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2019 con la canzone “Mi sento bene” che, con la sua allegria ha travolto il Teatro Ariston, la cantante ha portato la sua musica nei club italiani riscuotendo un grande successo. Sempre molto presente sui social dove è sempre più seguita, la cantante continua ad utilizzare i social per regalare momenti divertenti ai propri followers che, dopo essersi riconosciuti nella foto in cui Arisa perde i sensi di fronte alla Nutella (ciccate qui per vedere a foto), hanno apprezzato anche lo scatto insieme ai genitori. “Ma quanto siete belli!”, “sei uno spettacoo”, “che trio fantastico”, “un saluto ai tuoi cari, persone fantastiche”, scrivono i followers.





