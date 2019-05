Armando e Barbara, lite a Uomini e donne/ Video, lui: “Posti le foto nuda, volgare!”

Che puntata di Uomini e donne sarebbe senza litigi? Sembra proprio che dopo il consueto scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ci saranno due protagonisti del trono over pronti a scontrarsi, di chi si tratta? Ma dei rivali di sempre ovvero Armando e Barbara. I due continuano ormai da settimane a litigare e oggi faranno lo stesso quando la maestrina tirerà in ballo un altro pettegolezzo con il quale colpirà dritto il suo dirimpettaio: “Lo stesso Armando che dice che io, Gemma e Valentina siamo pagate dalla redazione per rimanere qui”. Sarà davanti a questa accusa che Armando perderà la testa come potete vedere dal video anticipazioni della puntata di oggi del trono over che potete vedere cliccando qui. Il cavaliere non le manda a dire e attacca: “Tu posi le foto nuda su Instagram, sei volgare, una donna molto volgare”.

LO SCONTRO CON BARBARA E L’ADDIO AL PROGRAMMA?

Che altro aggiungere? Lo scontro tra Barbara a Armando a Uomini e donne è ormai passato ad un livello di non ritorno ma i colpi di scena non finiranno qua visto che dopo quello che succederà in studio, il cavaliere si alzerà e uscirà non prima di aver accusato tutto e tutti. Secondo le ultime anticipazioni questa sarà l’ultima volta che vedremo Armando che, alla fine di questa lite con Barbara, lascerà lo studio. Come se questo non bastasse, nel video si vede chiaramente che Barbara seguirà il cavaliere fuori dallo studio e questo lascia pensare che andranno in onda scene inedite che il pubblico presente alla registrazione non ha visto. Come andrà a finire questa storia? Davvero Armando lascerà lo studio e il programma ad un passo dal finale di edizione?

