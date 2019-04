Armando Vs Michele, lite a Uomini e donne/ Video: “Con le ragazzine sei uomo…”

E’ scontro a Uomini e donne dove il trono over tornerà in onda per mettere al centro Michele e Armando. Non è la prima volta che i due si scontrano nel programma ma oggi torneranno a farlo per via di Simona che ha deciso di chiudere con il primo a favore del secondo per il quale ha comprato dei fiori per presentarsi nel suo camerino. E’ stato proprio allora che la dama ha chiarito che di Michele “non potrebbe fregarsene di meno” mentre non vuole fare a meno di Armando visto che quando non si vedono ne sente proprio la mancanza. Il cavaliere del trono over sembra lusingato dalla visita della dama ma le cose peggiorano quando si torna in studio e i due si sentono al centro. Proprio in quel momento il discorso non può non spostarsi su Michele ed è allora che scoppiano le scintille. Clicca qui per vedere il video dello scontro.

LO SCONTRO TRA MICHELE E ARMANDO

Secondo quanto si evince dal video anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e donne sembra proprio che i due si affronteranno a muso duro e non solo per Simona. Armando avrà con sé il cellulare e mostrerà una cosa a Gianni Sperti mentre continuerà ad inveire contro Michele reo di essere in trasmissione per farsi notare visto che all’esterno vede altre donne, alcune giovanissime. Armando rilancia: “Sei una vergogna, siediti sulla sedia” e Michele risponde: “Stai attento, Maria vedi che io a questo…” e alla fine il primo conclude: “Sei una vergogna di uomo dalla testa ai piedi e ora ti faccio vedere che uomo sei…”. Mentre Michele continua a guardarlo senza parole, Armando si avvicina all’opinionista con il telefono in mano per parlare di questa segnalazione che riguarda non solo alcune dame del parterre (alle quali il cavaliere si rivolgerebbe usando parole e frasi un po’ spinte) ma che tra queste ci sia anche una ragazza di 24 anni. Cosa risponderà Michele a questo punto?

