ARNOLD SCHWARZENEGGER AGGREDITO DA UN FOLLE/ Video, doppio calcio volante alle spalle

Brutto imprevisto per Arnold Schwarzenegger: il noto attore hollywodiano è stato infatti aggredito da un folle che lo ha colpito alle spalle con un doppio calcio volante. Quasi una mossa di wrestling quella subita dall’ex governatore della California che stava partecipando ad un evento in una palestra scolastica durante una visita in Sudafrica. Il 71enne Schwarzenegger, come riportato da “Il Messaggero”, era impegnato a riprendere alcuni studenti durante l’esecuzione di un esercizio ginnico e a postarlo sul suo profilo social: neanche il tempo di voltarsi verso la stampa presente all’evento che sullo sfondo si è visto comparire a tutta velocità un ragazzo che ha colpito l’attore con un doppio calcio volante di estrema violenza all’altezza delle spalle. Fortuna ha voluto che Schwarzenegger non sia stato centrato alla nuca: un colpo alla parte posteriore della testa avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

ARNOLD SCHWARZENEGGER AGGREDITO DA UN FOLLE

Arnold Schwarzenegger si è prontamente ripreso dopo l’aggressione subita da uno sconosciuto. L’ex governatore ha continuato a salutare e a stringere le mani dei ragazzi prima di allontanarsi dalla palestra attorniato dagli uomini della security. Questi ultimi non sono riusciti ad evitare l’aggressione ai danni di Schwarzenegger ma sono prontamente intervenuti per bloccare il folle dopo che questi aveva colpito l’attore. Dal canto suo il 71enne dopo l’aggressione ha rassicurato tutti su Twitter:”Grazie per le vostre preoccupazioni, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi. Pensavo di essere stato spinto dalla folla, cosa che accade spesso. Mi sono reso conto di essere stato colpito da un calcio solo dopo aver visto il video, come tutti quanti voi. Sono solo contento che l’idiota non abbia interrotto il mio Snapchat”. Che fine abbia fatto l’aggressore non è dato sapere. Fatto sta che mentre i bodyguard di Schwarzenegger lo immobilizzavano si è sentito urlare:”Aiutami, ho bisogno di una Lamborghini”. Non proprio il modo più intelligente per chiedere aiuto…





© RIPRODUZIONE RISERVATA