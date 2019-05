Ascolti TV 22 maggio/ Live Non è la d’Urso boom: picchi del 24% per Carmelita choc

Ieri sera è andata in onda una puntata imperdibile di Live Non è la d’Urso. La nostra Carmelita Nazionale ha dapprima mandato in onda una intervista registrata con protagonista Eliana Michelazzo e dopo il talk in studio, l’ex agente di Pamela Prati si è palesata in studio visibilmente scossa. Come sono andati gli ascolti TV? Vi diciamo solamente che l’appuntamento del mercoledì sera, oltre a vincere la serata si è portato a casa ascolti record, posizionandosi nei piani alti della classifica. La decima puntata dello show di Barbara d’Urso, nonostante la sua versione ridotta a causa dello speciale di Matrix andato in onda a seguire, ha totalizzato 3.916.000 telespettatori con una share 18,3%, vincendo la serata. Ma come sono andati gli ascolti delle altre reti? Su Rai1, il film Daisburg ha concluso con 3.680.000 telespettatori ed il 16,6% di share; sulla seconda rete di Casa Rai, il film Shall We Dance? ha totalizzato 1.424.000 telespettatori ed il 6,2% di share. In ultimo su Rai3, Chi l’ha visto? ha concluso con 1.783.000 telespettatori pari ad una share del 8,7%.

Ascolti TV, boom di ascolti per Live Non è la d’Urso

Spostandoci nuovamente su Mediaset, come sono andati gli altri ascolti TV della prima serata di ieri, mercoledì 22 maggio 2019? Su Rete4, Freedom ha totalizzato 1.000.000 telespettatori ed il 5,1% di share, mentre la pellicola dal titolo Lethal Weapon su Italia 1 ha concluso con 1.047.000 telespettatori ed il 5,1% di share. “Boom!!! Ieri sera Live ha vinto la serata con una media superiore al 18% di share e oltre 3 milioni 900 mila spettatori, picchi del 24% di share e di 4 milioni 400mila spettatori!!! Finendo alle 23,34 per lasciare spazio a Matrix!! Incredibile!!!! GRAZIEEEEEEE!!”, ha scritto Barbara d’Urso su Instagram. Anche il buon Ivan Roncalli, validissimo autore di Carmelita, ha condiviso su Instagram il comunicato Mediaset, in riferimento al successo di Live Non è la d’Urso. Ottimi ascolti ed anche soddisfazioni social con un perfetto boom di interazioni. L’hashtag ufficiale è stato primo in tendenza su Twitter per l’intera durata della trasmissione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA