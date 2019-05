Asia Argento e Matthew Skiba dei Blink 182 fidanzati?/ Foto: dolci baci sui social

Asia Argento ha trovato nuovamente l’amore? L’attrice ha un feeling particolare con Matt Skiba, il frontman dei Blink 182 con cui si mostra spesso insieme anche sui social. La prima foto dei due insieme risale allo scorso dicembre quando i due pubblicarono una foto da Parigi in cui Asia Argento si appoggiava teneramente a Matt Skiba, che le lasciava un tenero bacio sulla fronte. Una foto scattata dopo la partecipazione ad evento musicale e che aveva già alimentato i rumors sulla presunta storia d’amore tra i due. Tutto, poi, è caduto nel dimenticatoio a causa delle accuse che Jimmy Bennet ha rivolto ad Asia Argento che è stata così la protagonista di un caso mediatico a livello internazionale. Oggi che, però, le acque si sono calmate, Asia Argento e Matt Skiba tornano al centro del gossip per le nuove foto che, entrambi, hanno pubblicato sui rispettivi profili social.

ASIA ARGENTO E MATT SKIBA FIDANZATI?

Cosa c’è tra Asia Argento e Matt Skiba? Accanto al frontman dei Blink 182, l’attrice ritrova la serenità che, nell’ultimo anno, ha perso più volte prima per il suicidio del compagno Anthony Bourdain e poi per le accuse di Jimmy Bennet. Nell’ultimo periodo, però, la Argento appare sempre più serena sui social come testimoniano le foto in cui si lascia coccolare da Matt Skiba. In questi giorni, l’attrice e il cantante hanno trascorso qualche giorno insieme a Roma e non sono mancate foto e dediche speciali. Lei ha pubblicato una foto dove sono abbracciati su un balcone con lo sfondo di Roma mentre il frontman dei Blink 182 ha pubblicato uno scatto in bianco e nero scrivendo: “Arrivederci Roma! GRAZIE MILLE Asia per avermi mostrato un periodo così bello in questa città antica. Ti amo moltissimo, mia ​​dolce amica…”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA