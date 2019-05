Astol, fidanzato Asia Nuccetelli/ Chi è? Nuovo amore dopo le nozze saltate

Asia Nuccetelli ha ritrovato l’amore e la felicità. La figlia di Antonella Mosetti ha un nuovo fidanzato: stiamo parlando di Astol, rapper ventiquattrenne originario di Parete, in provincia di Caserta. Una bellissima novità che arriva alcuni mesi dopo la fine della relazione di Asia con Gianfranco Battistini. I due hanno sfiorato le nozze che sono poi saltate improvvisamente per motivazioni che non hanno trovato un chiarimento. Ad oggi, però, per la Nuccetelli quello è un capitolo superato. Ora nel suo cuore c’è Astol e a confermarlo sono una serie di Instagram Stories comparse sul profilo ufficiale di lui, poi condivise anche dalla stessa Asia sul proprio, con tanto di reazioni entusiaste di molti fan dei due ragazzi. Ma se Asia è piuttosto nota al web e al pubblico televisivo, chi è invece Astol?

Chi è Astol, nuovo fidanzato di Asia Nuccetelli

Nome d’arte di Pasquale Giannetti, Astol è un giovane rapper che qualcuno ricorderà per la sua apparizione ad Amici. Lì si è presentato pochi anni fa per una sfida fortemente voluta da Rusy Zerbi che, purtroppo, non ha poi avuto esito positivo. Colme svela Novella2000, Astol è nato nel 1995 ed è alto 1,75 cm. È diventato famoso soprattutto come Youtuber, a partire dal 2013, anno in cui ha aperto ufficialmente il profilo in cui mostra le sue esibizioni e la sua musica. Vive a Roma ormai da qualche anno ed è proprio qui che ha conosciuto Asia Nuccetelli. Una frequentazione che da semplice amicizia è poi diventata qualcosa di più importante. Oggi Asia e il rapper sono una coppia.

