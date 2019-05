Attacco al potere/ Video, su Rai 2 il film con Gerard Butler (oggi, 2 maggio 2019)

Attacco al potere va in onda oggi, giovedì 2 maggio, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Il film è un avvincente thriller per la regia di Antoine Fuqua. Il film ha come titolo originale “Olimpus has fallen” ed è del 2013. Gli attori potagonisti del film sono: in primis Gerard Butler nei panni di Mike Banning, Aaron Eckhart come Presidente Asher , Morgan Freeman che interpreta il presidente della camera Allan Trumbull e Angela Evelin Basset che interpreta Lynne Jacobs.

Attacco al potere, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Attacco al potere. Un gruppo di terroristi armati e addestrati per lunghi anni a questa missione, organizza un agguato alla Casa Bianca penetrando nell’edificio e prendendo in ostaggio il Presidente Benjamin Asher (Aaron Eckhart) e il suo staff tenendoli prigionieri nel bunker inespugnabile sotto la Casa Bianca.Mike Banning (Gerard Butler), era anni prima un membro della scorta del Presidente che aveva il compito di difendere il Presidente e la sua famiglia. Era stato destituito dall’incarico con l’accusa di aver aiutato solo il Presidente e non la first lady dopo l’incidente d’auto in cui perse la vita proprio la first lady. Mike con lo spirito di rivalsa decide di intervenire e si unisce alla mischia. Il compito di Banning sarà quello di usare la sua dettagliata conoscenza della residenza presidenziale per cercare di liberare gli ostaggi e soprattutto per trovare il giovane figlio del Presidente che si trovava nascosto in qualche ala della dimora, per evitare che i terroristi lo usino come arma di ricatto. Il tempo sta per scadere ma Mike non si darà per vinto.

