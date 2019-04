Attilio Fontana / Papà bis di Mercuzio: “Lui stringe sempre più forte…” (Verissimo)

Attilio Fontana si racconta a Verissimo alla luce della nascita del suo secondo figlio. Lo scorso 4 febbraio la sua compagna, Clizia Fornasier, ha infatti dato alla luce il piccolo Mercuzio, dopo Blu, il loro primogenito nato nel giugno del 2016. Papà attento e premuroso, Fontana non perde mai occasione di condividere sui social gli scatti che lo ritraggono in compagnia dei suoi due bambini: di corsa per la partenza delle vacanze, vicini per le coccole o nel momento del sonnellino, l’attore non rinuncia mai a passare del tempo con i sui figli. In uno dei recenti scatti, in particolare, Fontana ha scelto di lasciarsi ritrarre in compagnia del piccolo Mercuzio, al quale, poco prima della nanna, ha riservato una lettura molto speciale, il libro pubblicato negli ultimi giorni da Clizia Fornasier, “È il suono delle onde che resta”: “Quando gli leggo la “mamma” lui stringe sempre più forte…”, si legge nella didascalia dello scatto.

Dedica d’amore sui social

Amore a gonfie vele tra Attilio Fontana e Clizia Fornasier. I due, dopo la nascita del loro secondo figlio, sono più uniti che mai e non perdono occasione di condividere, con i loro numerosissimi fan, le immagini più tenere della loro storia d’amore. In occasione della festa del papà, Fontana ha ricevuto però un augurio speciale e un grazie da colei che proprio con lui ha scelto di condividere la vita: “Tu sei padre da quando ti conosco. D’istinto ti lanci su ciò che cade, non ti riesce di negare ascolto a una voce che chiede orecchi”, si legge nella dedica che Clizia Fornasier ha condiviso su Instagram. “Sei fatto per accogliere e proteggere – si legge sui social – Sei l’esempio di uomo migliore che potessi condividere con delle creature minuscole, alla ricerca di modelli e abbracci. Grazie – ha aggiunto poi l’attrice – per aver osato con me, grazie per non aver avuto paura di riempirci la vita di vite, grazie per regalarmi mezzo sonno ogni notte, grazie per la pazienza che tieni alta tirandola con i denti, grazie per esserti fatto trovare anche questa volta”.

A Verona per il Festival biblico

A un passo dal suo intervento a Verissimo, Attilio Fontana ha annunciato sui social che il prossimo 4 maggio sarà tra i protagonisti, assieme a Daniela Poggi e Alessandro Garilli, dell’appuntamento di Verona con il “Festival biblico”. Si tratta di un incontro dedicato a credenti e non credenti, laici e religiosi, nato dall’idea di portare nel mondo il messaggio contenuto nella Bibbia. L’intento, si legge infatti sul sito ufficiale della rassegna, è quello di dare vita a una festa gioiosa di letture, concerti e approfondimenti, nella quale possano incontrarsi famiglie, giovani, istituzioni e imprese. Attilio Fontana, in queste ore, è già al lavoro per prendere parte al Festival e, attraverso i suoi profili social, ha dato appuntamento a tutti i suoi follower: “Sarà una cosa molto bella davvero”, ha spiegato l’attore pubblicando una serie di Instagram Story in compagnia dei colleghi che lo affiancheranno.



