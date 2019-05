Augusta Procesi, All Together Now/ Video, piange dopo l’esibizione: standing ovation

Augusta Procesi una delle grandi protagoniste di All Together Now: esibitasi ne La vita di Elio Gandolfi, la sessantaduenne ha emozionato tutti. «Ho 62 anni, sono un agente di commercio: il mio sogno, quando ho conosciuto mio marito, era quello di girare il mondo e di cantare e suonare. Poi la vita ci ha dato una famiglia, è grazie ai miei figli che oggi sono qui: aiutatemi a rendervi orgogliosi di me», così si è presentata la donna, che ha sfoderato un’interpretazione straordinaria che ha convinto quasi tutta la giuria: 99 punti su 100. Unico contrario il dj Vincenzo Molino: «Non volevo fare la parte del cattivo: la signora è bravissima ma non ce l’ho fatta a darle il voto, non mi è arrivata come io volevo. Non mi ha dato il brivido che io cercavo: questo è un programma sulla musica, non sulle vite sociali».

AUGUSTA PROCESI A ALL TOGETHER NOW

E piovono complimenti, a partire da Payà dei Boomdabash: «Signora deve essere orgogliosa, ha vinto tutto, bravissima». Così la showgirl Pamela: «Lei mi aveva già convinto al ciao: veramente straordinaria, mi ha emozionato tantissimo, da brividi. Mi sono commossa, i suoi figli saranno impazziti». Dello stesso avviso Biggie Bash dei Boomdabash: «Se fossi stato io suo figlio, sarei stato orgoglioso: lei ha spaccato tutto». Raggiunto da Michelle Hunziker, il marito di Augusta Procesi ha commentato: «Siamo tutti orgogliosi di lei. Io sono un batterista, abbiamo iniziato insieme ma per un mio desiderio di tornare a studiare in Italia abbiamo creato la nostra famiglia e siamo usciti un po’ dal giro. Ognuno di noi nasce per un motivo: io per suonare e lei per cantare». Clicca qui per vedere l’esibizione di Augusta Procesi a All Together Now.

