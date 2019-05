Aurora, chi è la fidanzata di Marco Baldini?/ “Mi ha salvato, è la mia nuova vita!”

Barbara d’Urso durante “Live” in onda questa sera su Canale 5, accoglierà in studio Marco Baldini: rovinato dalla malattia del gioco d’azzardo e finito in mano agli usurai, è stato accusato di vittimismo da più fronti. Chi troveremo all’interno delle sfere per commentare le sue dichiarazioni? L’ex speaker radiofonico si è risollevato da questa terribile situazione anche per merito del nuovo amore. Con la fidanzata Aurora infatti, ha confidato di avere ritrovato il sorriso e la serenità. “Posso dirlo il nome? Si chiama Aurora”. Durante una lunga diretta su Facebook di quasi due anni fa, Baldini ha presentato per la prima volta la sua nuova compagna. Bionda, trentenne che gli sta vicino ormai da quasi tre anni. “La inquadrerei una volta per tutte così la facciamo finita”, insisteva ai tempi pregandola di potersi rivelare al pubblico. In quella occasione, la ragazza sembrava irremovibile ma successivamente, ha avuto modo di farsi vedere attraverso scatti in compagnia della sua dolce metà.

Aurora, chi è la fidanzata di Marco Baldini?

Aurora è stata capace con il suo amore, di fare risollevare Marco Baldini, facendolo uscire dal periodo buio. “L’ho sempre detto che tira di più un tatuaggio che un carro di buoi”, ha continuato lo speaker nel corso di questa famosa diretta Facebook. Ed infatti, inquadrando i tatuaggi della sua lei, aveva ricevuto una serie di like non indifferente. “Ora sapete che la mia cover di Facebook sia, in realtà, il suo tatuaggio” sottolineava Baldini raccontandosi con gli estimatori. Proprio in quella occasione, l’ex spalla di Fiorello aveva ammesso di essere sulla buona strada per la felicità: “Felice è una parola grossa. Dovrebbero incastrarsi almeno due o tre cose per essere felice, ma va bene così”. L’ultimo scatto Instagram in compagnia della sua fidanzata, risale a circa 3 giorni fa. Lei gli stampa un bel bacio in guancia e lui scherzosamente commenta: “Aggredito” dalla mia compagna”. Sulla vita privata di Aurora, non si conosce poco. Baldini, tra le pagine di Nuovo ha dichiarato: “Ha 34 anni e il suo nome è di buon auspicio perché ricorda l’inizio di una nuova giornata, quindi di una nuova vita: la mia. Ci siamo conosciuti in una situazione un po’ particolare perché io ero disperato e volevo buttarmi dalla finestra, ma i destino mi ha aiutato e da allora la mia vita è cambiata”.

