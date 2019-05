Aurora Ramazzotti è incinta?/ “Pancino sospetto” ma lei smentisce: “Assurdo!”

Aurora Ramazzotti è incinta? È il gossip che circola sul web nelle ultime ore e che vorrebbe la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker in dolce attesa. A lanciare l’indiscrezione il settimanale Adesso, con tanto di scatti che mostrerebbero Aurora con un pancino sospetto. Sul giornale infatti si legge: “l’addome della Ramazzotti è incredibilmente lievitato”. Ma si tratta di una notizia fondata? Aurora aspetta davvero il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza? Assolutamente no! A chiarirlo è proprio lei attraverso il suo profilo Instagram. Con una serie di Ig Stories, la figlia di Michelle, con l’ironia che la contraddistingue, smentisce categoricamente il gossip che la vuole in dolce attesa.

Aurora Ramazzotti: “Non sapevo di essere incinta!”

Su Instagram, Aurora Ramazzotti smentisce simpaticamente il gossip sulla presunta gravidanza. “Ebbene sì amici, una grande novità. – esordisce la figlia di Eros e Michelle – Scommetto che non l’avete mai sentito ma anche oggi internet si rivela essere un incredibile strumento da utilizzare per informarsi. Ad esempio io ho scoperto una cosa di me stessa che non sapevo e cioè di essere incinta! La cosa assurda è anche che i fan starebbero sognando per questo!” Ironizza anche sul fatto che sua mamma Michelle starebbe quindi per ricevere un nipotino “O fratello…?” scherza. Così continua con una serie di stories divertenti che la vedono anche con un finto pancione che poi rivela la sua “vera figlia”: una dolcissima gattina. Insomma, nessun bebè in arrivo per Aurora Ramazzotti: Michelle Hunziker dovrà attendere ancora per diventare nonna!

