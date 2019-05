Avengers Age of Ultron/ Video, su Italia 1 il capitolo 2 della saga (3 maggio 2019)

Avengers Age of Ultron va in onda oggi, venerdì 3 maggio 2019, su Italia 1 a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2015 negli Stati Uniti d’America prodotta dalla casa cinematografica della Marvel Studios mentre la distribuzione delle sale e nel mercato del video è stata gestita dalla Walt Disney Studios Motion Pictures. Il film è stato diretto dal regista Joss whedon con soggetto evidentemente tratto dai fumetti scritti e realizzati da Jack Kirby, Stan Lee e Josh Weedon con quest’ultimo che si è anche occupato dell’adattamento della sceneggiatura. La scenografia della pellicola è stata realizzata da Charles Wood i costumi di scena sono stati ideati e sviluppati da Alexandra Byrne mentre nel cast sono presenti numerosi attori di grande successo come Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle e tantissimi altri ancora.

Avengers Age of Ultron, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Avengers Age of Ultron. I supereroi si trovano nell’Est dell’Europa per contrastare un pericoloso scienziato conosciuto con il nome di Barone strucker il quale sta utilizzando Lo scettro appartenuto a Loki per mettere in atto un progetto che prevede la formazione di un esercito di super guerrieri che evidentemente sia in grado di sbarazzarsi anche dei vari Hulk, Ironman, Captain America e Thor. Lo scontro si dimostra molto duro sin da subito in quanto dalla parte del Barone ci sono i gemelli Maximoff che possono contare su importanti poteri che permettono loro di essere molto veloci ed allo stesso tempo di manipolare la mente. Nonostante questo gli Avengers riescono a avere la meglio nella contesa e quindi a catturare lo stesso Baron mettendo le mani sullo scettro di Loki che evidentemente dispone di poteri che vanno oltre l’immaginario. Una volta rientrati presso il loro quartier generale, gli Avengers fanno una scoperta sensazionale ed in particolar modo si rendono conto che a rendere lo scettro così potente vi è una intelligenza artificiale che decidono di sfruttare per portare avanti un vecchio piano che prevede l’ideazione di un vero muro spaziale che possa mettere al sicuro la Terra da qualsiasi genere di attacco extraterrestre. Tuttavia le cose non vanno come previsto in quanto l’intelligenza artificiale si ribella trasformandosi in una potente entità che prende il nome di Ultron il quale dopo aver distrutto Jarvis, l’intelligenza artificiale con cui interagisce Tony Stark, ritorna al quartier generale del Baron per mettere in essere il suo piano ed in particolare costruire un potente esercito con cui avere la meglio nei confronti degli stessi Avengers. A dare supporto ad Ultron ci saranno nuovamente i gemelli Maximoff i quali sembrano avere un conto in sospeso con lo stesso Tony Stark. Riusciranno i nostri eroi a salvare il destino della Terra?

