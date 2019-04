Avengers: Endgame/ Il web: “il film più emozionante”. Già incassati 120 milioni

Avengers: Endgame uscirà in Italia mercoledì 24 aprile, ma dopo la premiere al Los Angeles Convention Center, il film ha già conquistato tutti. Sui social, infatti, i fans, i giornalisti e i critici che hanno assistito alla prima del fim Marvel diretto dai fratelli Russo ha convinto tutti. Alcuni, infatti, l’hanno definito “il film più emozionante” della saga. Il fim regalerà al pubblico non solo energia, scene adrenaliche, ma anche tante emozioni. Brandon Davis, su Twitter, ha infatti fatto sapere di aver pianto definendo il film la “perfetta culminazione dell’intero Marvel Cinematic Universe”. Il direttore di Rotten Tomatoes Joel Meares ha lanciato un messaggio chiaro cinguettando che “i fan impazziranno” – mentre il direttore di Fandango Erik Davis definisce Avengers: Endgame “la vera conclusione di 22 film che non solo portano a termine la storia, ma la espandono”.

Avengers: Endgame: già incassati 120 milioni

Avengers: Endgame, il nuovo kolossal Marvel, è già un successo in tutto il mondo. Il fim, infatti, pur non essendo ancora uscito al cinema, avrebbe già incassato più di 120 miioni di euro con a vendita dei bigietti in prevendita. Il fim, infatti, è molto atteso dai fans che non vedono l’ora di poter guardare cosa accadrà in Avengers: Endgame. Nello specifico, stando ai dati riportati da Deadline, il kolossal Marvel dovrebbe aver incassato una cifra compresa fra i 120 e i 140 milioni di dollari con le prevendite. Cifre che, però, al momento, non sarebbero ancora state confermate ufficialmente. Quel che è certo è che nei primi sette giorni di prevendita su Fandango, Endgame ha venduto cinque volte più biglietti di Avengers: Infinity War. Avengers: Endgame, dunque, è destinato a far registrare un record di incassi.





