Avengers: Endgame/ Incasso da record per quello che potrebbe essere l’ultimo capitolo

Pochi giorni per il delirio e non stiamo parlando solo delle lacrime che hanno rigato il volto di fan in tutto il mondo ma anche per quelli che sono gli incassi di Avengers: Endgame, ben superiore a quelli che tutti si aspettavano. Quello che potrebbe essere l’ultimo episodio della fortunatissima saga ha raccolto in pochi giorni milioni di incassi in tutto il mondo segnando un vero e proprio record dei record. Avengers: Endgame ha superato un altro episodio della saga Infinity War che lo scorso anno aveva raccolto 640 milioni portando a casa 1 miliardo e duecento milioni di dollari nel primo fine settimana di programmazione, 350 milioni solo nelle sale americane e canadesi. Il film è uscito giovedì scorso in contemporanea in 21 paesi del mondo con la direzione di Anthony e Joe Russo segnando già il primo record di incassi anche nel singolo giorno di uscita con 156,7 milioni di dollari in 4.662 sale cinematografiche. A sostenere le “vendite” e gli incassi è il mercato cinese visto che solo in Cina il film ha incassato, almeno fino a domenica 330, milioni di dollari.

INCASSI DA RECORD

Se proprio vogliamo guardare in casa nostra, Avangers: Endgame ha fatto un record anche in Italia nelle prime due giornate di programmazione con 9 milioni di euro fra omaggi al passato, addii struggenti ed epiche battaglie con al centro ancora lui, il despota Thanos (Josh Brolin), che aveva chiuso il capitolo scorso sterminando metà degli esseri umani, alcuni eroi compresi. E allora chi tornerà e chi salverà l’umanità questa volta? Gli Avengers hanno polverizzato ogni record di incassi ed è stato il miglior debutto di tutti i tempi, questo è certo, mentre il resto lo scopriremo solo vendendo il film al cinema nei prossimi giorni e, magari, entrando anche noi nella storia degli incassi e non solo visto che è iniziata ufficialmente la scalata per superare Avatar.

