Avengers: Endgame/ Video trailer, supererà il record al box office di Infinity War?

Avenger: Endgame, è arrivato il giorno della verità: da oggi, mercoledì 24 aprile 2019, è al cinema il 22esimo film Marvel diretto dai fratelli Russo, l’attesissimo finale dopo gli eventi catastrofici raccontati nel lungometraggio record di incassi Avengers: Infinity War. Dopo undici anni ecco finalmente l’ultimo capitolo: il trailer pubblicato nelle scorse settimane aveva infiammato i fan della saga, i primi commenti della stampa americana hanno alimentato le speranze per un film epocale. Endgame è ambientato dopo la schiacciante sconfitta da parte di Thanos che, dopo aver collezionato le sei Gemme dell’Infinito, aveva imposto la sua volontà su tutto il genere umano, sterminando metà della popolazione del mondo tra cui diversi Avengers. E in quest’ultimo capitolo i supereroi rimasti si trovano di fronte la sfida più grande della loro vita: risollevarsi e trovare un modo per sconfiggere Thanos una volta per tutte. Il cast è stellare: Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man, Chris Evans nel ruolo di Captain America, Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner, Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Scarlett Johansson nel ruolo di Vedova Nera, Jeremy Renner nel ruolo di Occhio di Falco, Brie Larson nel ruolo di Captain Marvel, Paul Rudd nel ruolo di Ant-Man, Don Cheadle nel ruolo di War Machine, Karen Gillan nel ruolo di Nebula e Danai Gurira nel ruolo di Okoye e molti altri…

AVENGERS: ENDGAME, SARA’ RECORD DI INCASSI?

Basato sulla serie di fumetti Marvel pubblicata per la prima volta nel 1963, Avengers: Endgame è il proseguimento delle epiche avventure cinematografiche raccontate in Iron Man, L’Incredibile Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America – Il Primo Vendicatore, The Avengers, IronMan 3, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Guardiani della GalassiaVol. 2, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok, Black Panther, Ant-Man and The Wasp, Avengers: Infinity War, Captain Marvel e l’imminente Spider-Man: Far From Home. Appena un anno fa, Avengers: Infinity War ha sbancato il box office attestandosi come miglior opening di tutti i tempi: ben 620 milioni di dollari nel weekend d’apertura. Un lungometraggio che ha convinto sia critica che pubblico, battendo diversi record al botteghino: è il film su supereroi con l’incasso più alto di tutti i tempi, attestandosi al quarto posto nella classifica generale con oltre 2.048 miliardi di dollari. Cifre impressionanti, che Avengers: Endgame è destinato a superare.





© RIPRODUZIONE RISERVATA