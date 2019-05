AVENGERS/ Il guanto di Thanos è identico alla mano di Santa Teresa D’Avila

Nessuno tra le migliaia di spettatori dei film Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame ci ha fatto ovviamente caso. Ci vuole una bella conoscenza della fede per accorgersene. Si tratta del misterioso guanto di sfida che “il cattivo” dei film, Thanos, cerca di conquistare per eliminare dall’universo metà della popolazione. Conosciuto anche con il nome di “Infinity Gauntlet, il guanto infinito, era il titolo di una serie di albi a fumetti della Marvel degli anni 70, in cui appariva come protagonista già allora Thanos. Be’, la somiglianza con una delle più rispettate reliquie del cristianesimo è impressionante. Stiamo parlando del guanto che contiene la mano incorrotta di Santa Teresa d’Avila, conservata nella chiesa di Nostra Signora della Pietà a Ronda in Spagna. Il guanto, fatto di metallo argenteo, ha su ogni dita della reliquia degli anelli colorati composti di pietre preziose così come li ha il guanto del film, e un’altra gemma al centro della mano è presente in entrambi. La posizione delle dita è quasi identica e il guanto copre anche il polso e l’inizio dell’avambraccio.

IL DITTATORE FRANCO

E’ stato in realtà un sacerdote domenicano, padre Dismas, a notare questa somiglianza in un tweet dove ha postato le immagini dei due guanti: “Lo sapevate che il guanto di Thanos è così potente perché è una replica della mano di Santa Teresa?”. In centinaia hanno replicato al post sottolineando la somiglianza. Insomma, è plausibile che gli autori del film si siano ispirati proprio alla sacra reliquia. Il corpo di Santa Teresa venne trovato completamente intatto nove mesi dopo la morte. Alcune parti del suo corpo vennero sezionate per distribuirle come reliquie in giro per la Spagna. Nel 1937 i soldati del dittatore Franco rubarono la reliquia contenente la mano e la diedero a lui che la tenne accanto al suo letto fino alla morte, portandosela con sé ogni volta che si spostava. Finalmente alal morte del dittatore fascista, nel 1975, le suore di Ronda poterono averla indietro.

