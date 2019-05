Baby Sussex, nome Archie omaggio a Riverdale?/ Figlio Harry e Meghan: tutta la verità

Dopo la nascita del Royal Baby si attendeva con ansia anche il nome del primogenito di Meghan Markle e del principe Harry. Nelle passate ore è stato svelato il fatidico nome: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Un colpo di scena clamoroso ed una sorpresa inaspettata per i numerosi fan di Riverdale che devono prepararsi ora ad accogliere un nuovo Archie in città… o meglio, dritto sul trono reale! L’annuncio del nome del Baby Sussex è giunto proprio oggi e le reazioni sui social non sono mancate. I più attivi sono stati proprio i fan del celebre show per adolescenti targato CW. Archie è infatti spesso il soprannome di “Archibald” sebbene la famiglia reale non abbia ancora confermato se questo sarà o meno il nome completo del piccolo. Tuttavia, come spiega anche TeenVogue.com, non è affatto il vero nome di Harry – che in realtà è Henry – ma starebbe piuttosto a significare “figlio di Harry”. Intanto, sui social, in particolare su Twitter sono già iniziati gli immancabili meme da parte dei fan di Riverdale e soprattutto le ipotesi sul vero significato del nome.

BABY SUSSEX, NOME ARCHIE OMAGGIO A RIVERDALE? LE REAZIONI

In tanti fan della serie tv che vede Archibald “Archie” Andrews protagonista, hanno subito colto il nome del Baby Sussex paragonandolo al ragazzo con le lentiggini ed i capelli rossi. Dopo l’annuncio reale, inevitabilmente in tanti hanno subito ipotizzato che il nome sia stato scelto proprio in omaggio al celebre e conosciutissimo show. Altri invece hanno pensato che i neo genitori Meghan e Harry abbiano confermato con questo nome il loro amore per il mondo seriale onorando al tempo stesso il loro personaggio preferito. Sicuramente sono molti a credere che l’Archie di Riverdale ora sarà certamente oscurato nelle ricerche di Google dal nome del Baby Sussex. “E ‘stato appena sottolineato che Archie Andrews Archie #Riverdale non sarà più la principale ricerca per Archie dopo che Meghan e Harry hanno dato il nome Archie Harrison al #Royalbaby”, ha commentato qualcuno su Twitter. “Così Meghan ed Harry sono fan di Riverdale?”, si legge ancora. “La mia duchessa è fan di Riverdale, avanti Archie!”, tra i commenti più in voga.

