Bacio Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini al Grande Fratello/ Video, com’è andata

Bacio tra Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini al Grande Fratello. Occhio però a fraintendere: non siamo dinanzi alla “prova” che le voci, per ora risultate infondate, sul conto della presunta omosessualità di Michael hanno trovato conferma. Tutto è nato da una prova budget studiata dagli autori del GF, che hanno offerto agli inquilini della Casa l’opportunità di guadagnare 40 euro extra:”Grande Fratello ha deciso la prima missione budget di questa settimana. Da adesso fino a stanotte, ogni volta che sentirete suonare le note di una canzone d’amore, dovrete avvicinarvi a una persona che avete nei paraggi e lasciarvi andare a un romanticissimo ballo lento coronato da un lungo e cinematografico bacio al termine della canzone”, questo il contenuto della busta aperta da Martina che ha dato il via alle danze.

BACIO TRA MICHAEL E GIANMARCO

La più entusiasta in assoluta è sembra Francesca De andrè, affatto scocciata di avere una possibilità per baciare Gennaro. Molto a proprio agio è apparso anche Kikò, che con Valentina Vignali ha dato vita ad un bacio molto cinematografico e per niente forzato. Più preoccupato era apparso proprio Michael Terlizzi, desideroso di ottenere precisazioni sul fatto che il bacio dovesse toccare o meno le labbra del partner di turno. Sulle note de “Il tempo delle mele”, Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini (quest’ultimo in accappatoio) i due si sono esibiti in un bacio che in realtà è apparso ben poco sciolto, con un lieve sfioramento delle labbra. Chissà come lo giudicherà il Grande Fratello, che nelle sue istruzioni era stato chiaro:”Ogni canzone d’amore sarà preceduta da un breve accenno di ‘baciami ancora’ di Jovanotti, così avrete modo di formare velocemente le coppie. Il Grande Fratello valuterà attentamente il vostro impegno: il compito sarà portato a termine solo se tutti avranno rispettato quanto richiesto”. Clicca qui per il video del bacio!

