Ballando con le stelle 2019, 5a puntata/ Eliminato e diretta: ospiti Cochi e Renato

BALLANDO CON LE STELLE 2019, CHI SARÀ ELIMINATO?

Sabato 27 aprile, alle 20.35 su Raiuno, quinto appuntamento con Ballando con le stelle 2019, il talent show danzante, dedicato ai personaggi noti del mondo dello spettacolo, più longevo della televisione italiana. Giunta alla quattordicesima edizione, la trasmissione condotta da Milly Carlucci, pur restando sempre fedele al format originale, riesce a rinnovarsi e ad appassionare il pubblico facendo scendere in pista concorrenti molto diversi tra loro, non solo dal punto di vista artistico, ma anche umano. Anche in questa quinta puntata, accanto alla padrona di casa, ci sarà Paolo Belli che, oltre a raccogliere le emozioni dei maestri di ballo e dei concorrenti direttamente dalla sala delle stelle, dirigerà la Big Band che accompagnerà dal vivo tutte le esibizioni di una serata che si preannuncia scintillante. Anche questa sera, inotre, ci sarà Robozao in veste di terzo conduttore.

IL PUNTO SULL’ULTIMA PUNTATA DI BALLANDO CON LE STELLE

Con la quinta puntata, la gara di Ballando con le stelle 2019 entra nel vivo. Nel corso della quarta puntata, sono state eliminate due coppie: quella formata da Marco Leonardi, star del web con migliaia di follower e Mia Gabusi, battuta al televoto da Angelo Russo e Anastasia Kuzmina e quella di Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi che sono stati battuti da Marzia Roncacci e Samuel Peron nonostante avessero il tesoretto assegnato da Francesco Giorgino in nome dello spettacolo. Anche in testa alla classifica cominciano a delinearsi le preferenze della giuria. I migliori, anche nella quarta puntata, sono stati Ettori Bassi che balla in coppia con Alessandra Tripoli e Dani Osvaldo in coppia con Veera Kinnunen. A portare a casa il punteggio più alto è stato l’attore che, con un quick-step ha ottenuto una standing ovation e i complimenti della giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e capitanata dall’inossidabile Carolyn Smith.

I CONCORRENTI DI BALLANDO CON LE STELLE 2019 E IL RITORNO DI SUOR CRISTINA

La quinta puntata di Ballando con le stelle 2019 vedrà il ritorno di Suor Cristina, assente nello scorso appuntamento per la veglia pasquale e la cui esibizione, registrata in anticipo, ha scatenato le poemiche con Ivan Zazzaroni che si è rifiutato di votare. Questa sera, dunque, a scendere in pista nello studio dell’Auditorium Rai del Foro Italico saranno: Manuela Arcuri e Luca Favilla; Ettore Bassi e Alessandra Tripoli; Milena Vukotic e Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro; Enrico Lo Verso e Samanta Togni; Dani Osvaldo e Veera Kinnunen; Lasse Lokken Matberg e Sara Di Vaira; Marzia Roncacci e Samuel Peron; Suor Cristina e il Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona). A bordo pista ci saranno, poi, le coppie eliminate che stanno continuando ad allenarsi in vista dello spareggio che consentirà ad un concorrente di rientrare in gara.

COCHI E RENATO BALLERINI PER UNA NOTTE

Dopo l’energia e la grinta di Simona Ventura, ballerina per una notte della quarta puntata di Ballando con le stelle 2019, questa sera, a scendere in pista saranno due degli attori comici più amati di sempre che, da anni, formano una coppia artistica capace di macinare successo. Ballerini per una notte della quinta puntata, infatti, saranno Cochi e Renato che, esattamente come i vip che li hanno preceduti, saranno chiamati a compiere un vero tour de force per imparare una coreografia con cui dovranno esibirsi davanti alla giuria per ottenere un punteggio che andrà a formare il cosiddetto tesoretto e che consentirà ad una delle coppie in gara di migliorare la propria classifica.



