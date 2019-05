Ballando con le stelle 2019, 6a puntata/ Eliminato e diretta: Il Volo in pista

BALLANDO CON LE STELLE 2019 ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 4 MAGGIO

Sabato 4 maggio, alle 20.35 su Raiuno, Milly Carlucci e Paolo Belli, con la straordinaria partecipazione di Robozao, terzo conduttore che si diletterà anche nel ballo, conducono la sesta puntata di Ballando con le stelle 2019. La gara è ormai entrata nel vivo e le differenze tra le varie coppie sono ormai sempre più evidenti. Con l’aiuto dei maestri, vere star del ballo internazionale, i vip ancora in gara non hanno alcuna intenzione di mollare. L’intento è quello di arrivare fino in fondo conquistare la giuria e il pubblico. Durante la serata non mancheranno i commenti pungenti di Roberta Bruzzone, voce fuori dal campo mentre il custode del tesoretto di questa settimana sarà Alberto Matano che ha già svolto tale compito nelle prime puntate. La settimana scorsa, la puntata si è conclusa con l’eliminazione della coppia formata da Marzia Roncacci e Samuel Peron che è stata battuta allo spareggio finale da Manuela Arcuri e Luca Favilla. Il tesoretto conquistato dai ballerini per una notte che sono stato Cochi e Renato è stato assegnato a Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro che erano a rischio eliminazione per i problemi fisici con cui sono scesi in campo. Ancora una volta, invece, i migliori sono stati Ettore Bassi e Alessandra Tripoli che si sono esibiti in uno slowfox con prese acrobatiche e Dani Osvaldo e Veera Kinnunen che hanno infiammato la pista con un tango che solo Guillermo Mariotto non ha gradito totalmente. Grandi applausi anche per Angelo Russo che si è esibito in un valzer con Anastasia Kuzmina e Milena Vukotic.

I CONCORRENTI DI BALLANDO CON LE STELLE 2019

I protagonisti della sesta puntata di Ballando con le Stelle 2019 saranno: Suor Cristina e il Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona); Manuela Arcuri e Luca Favilla; Ettore Bassi e Alessandra Tripoli; Milena Vukotic e Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro; Enrico Lo Verso e Samanta Togni; Dani Osvaldo e Veera Kinnunen. Le coppie composte da Kevin e Jonathan Sampaio e Lucrezia Lando, Marco Leonardi e Mia Gabusi; Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi, Marzia Roncacci e Samuel Peron sono state eliminate momentaneamente dalla gara, ma questa sera avranno la possibilità di rientrare in gara attraverso il ripescaggio. Quale sarà, dunque, la coppia che riuscirà a rientrare in gara? A deciderlo sarà sempre il pubblico attraverso il televoto.

BALLANDO CON LE STELLE: I RAGAZZI DE IL VOLO BALLERINI PER UNA NOTTE

Non uno, ma ben tre ballerini per una notte nella sesta puntata di Ballando con le Stelle 2019. Dopo la coppia formata da Cochi e Renato, questa sera, a scendere in pista, saranno i ragazzi de Il Volo. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone affronteranno un vero e proprio tour de force per imparare la coreografia. L’esibizione, esattamente come quelle dei concorrenti, sarà giudicata dalla giuria formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Anche l’esibizione de Il Volo sarà accompagnata dalla musica della Big Band, guidata da Paolo Belli.





