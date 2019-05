Ballando con le stelle 2019, 7a puntata/ Eliminato e diretta: Alex Del Piero ballerino

Sabato 11 maggio, alle 20.35 su Raiuno, va in onda la settima ed imperdibile puntata di Ballando con le stelle 2019 condotto dall’inossidabile Milly Carlucci e dal suo storico compagno di viaggio Paolo Belli. La squadra dei conduttori è completata da Robozao, pronto a scendere in pista per sfoggiare le sue doti ballerine. La gara è ormai entrata nel vivo ed ogni settimana, nello studio dell’Auditorium della Rai, non mancano emozioni e colpi di scena. L’ultimo è quello che è avvenuto la settimana scorsa con la coppia formata da Dani Osvaldo e Veera Kinnunen finita a rischio eliminazione nonostante abbia avuto dalla propria parte, sin dalla prima puntata, non solo il pubblico, ma anche la giuria. Come ogni settimana, a commentare le esibizioni delle coppie in gara sarà la voce a bordo campo di Roberta Bruzzone, affiancata dal custode del tesoretto.

BALLANDO CON LE STELLE 2019: MARZIA RONCACCI E OSVALDO, CHI SARA’ ELIMINATO?

Nella sesta puntata di Ballando con le stelle 2019 sono state eliminate definitivamente le coppie formate da Enrico Lo Verso e Samanta Togni e Manuela Arcuri e Luca Favilla. Nello spareggio, invece, si sono salvati Dani Osvaldo e Veera Kinnunen che, pur restando tra i favoriti per la vittoria finale, rischiano l’eliminazione. La settima puntata del programma del sabato sera di Raiuno, infatti, si aprirà con la sfida tra la coppia ripescata formata da Marzia Roncacci e Samuel Peron, che hanno battuto le altre coppie, eliminate definitivamente – Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi, Marco Leonardi e Mia Gabusi e i gemelli Kevin e Jonathan Sampaio con Lucrezia Lando – nella prima manche di ripescaggio e Dani Osvaldo e Veera Kinnunen. A decretare il vincitore sarà, come sempre, il pubblico, attraverso il televoto. Osvaldo resta uno dei preferiti del pubblico, ma Marzia Roncacci ha dimostrato di avere un grande seguito per il senso dell’ironia con cui ha affrontato le varie prove e il giudizio della giuria. Tra Osvaldo e Marzia Roncacci, dunque, chi sarà definitivamente eliminato?

I CONCORRENTI IN GARA DI BALLANDO CON LE STELLE 2019

Quali coppie si esibiranno sulla pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico durante la settima puntata di Ballando con le stelle 2019? Come ogni settimana, i concorrenti, insieme ai propri maestri, dovranno affrontare diversi stili di ballo. Questa sera, a subire il giudizio dell’implacabile giuria formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli saranno: Suor Cristina e il Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona); Ettore Bassi e Alessandra Tripoli; Milena Vukotic e Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro; Dani Osvaldo e Veera Kinnunen; Lasse Lokken Matberg e Sara Di Vaira.

ALEX DEL PIERO BALLERINO PER UNA NOTTE A BALLANDO CON LE STELLE

Dopo aver avuto come ballerini per una notte tre star della musica italiana come Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, ovvero i ragazzi de Il Volo, Milly Carlucci, per la settima puntata di Ballando con le stelle 2019, è riuscita a convincere a scendere in pista un super campione del cacio come Alex Del Piero. L’ex capitano della Juventus che, nel corso della sua straordinaria carriera ha vinto tutto, scenderà in pista per regalare il tesoretto ad una delle coppie in gara che potrà così migliorare la propria classifica. L’ex calciatore affronterà così un vero e proprio tour de force imparando un’intera coreografia in poche ore. La sua esibizione, esattamente come quella delle coppie in gara, sarà accompagnata dalla musica della Big Band di Paolo Belli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA