BALLANDO CON LE STELLE 2019, ELIMINATO 5a PUNTATA/ Esce Roncacci, exploit De Girolamo

Marzia Roncacci e Samuel Peron abbandonano definitivamente la gara di Ballando con le stelle. Sono loro gli eliminati della quinta puntata, alla luce dello spareggio (perso) contro Manuela Arcuri e Luca Favilla. Non basta a salvarli la presenza in studio di Emma D’Aquino, amica e collega di lei, che li “tradisce” assegnando il tesoretto a Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. Questi ultimi balzano inaspettatamente in cima alla classifica, senza nessun merito se non quello di essere stati (s)favoriti dalle circostanze. Sia Nunzia che Raimondo, infatti, hanno dovuto vedersela con qualche piccolo problema di salute, il che ha comportato lo slittamento della loro esibizione in tarda serata. Pensate: hanno persino preso il posto di suor Cristina, sempre e comunque relegata alla fine per ragioni di audience. Quest’ultima, insieme all’Oradei Team, ha saputo stupire più o meno come l’era stato richiesto.

Ballando con le stelle 2019: suor Cristina risponde a Ivan Zazzaroni

La giuria voleva il ballo di coppia. E ballo di coppia è stato, per suor Cristina e Stefano Oradei. Tra i due c’è stata più vicinanza, anche se Ivan Zazzaroni non è ancora soddisfatto. La sua appare come una polemica sterile: il giudizio di metodo spetta alla produzione, non a lui. E se la produzione ammette i quartetti (così come le esibizioni registrate), non può che sottostare alle regole. Visto che il giudizio riguarda il merito e non il metodo, diciamo pure che suor Cristina ha ballato bene. E ha saputo reagire, dinanzi alla provocazione di Zazza: “Se ballare vuol dire ‘strusciarsi’ su di lui [Oradei, ndr], io me ne torno a casa perché sono nel posto sbagliato”. Insomma: il suo percorso in tv si sta rivelando più travagliato del previsto.

I migliori in classifica di Ballando con le stelle 2019

Le altre coppie che hanno fatto tanto chiacchierare sono quelle di Angelo Russo-Anastasia Kuzmina, Dani Osvaldo-Veera Kinnunen ed Ettore Bassi-Alessandra Tripoli. Russo, in particolare, ha dato prova di essere un gran bel ballerino, con in più la carta vincente della “sicilianità”. La clip iniziale in cui racconta la sua storia commuove tutti, così come commuove, qualche istante dopo, il videomessaggio della mamma a Dani Osvaldo. Il “diavolo” si trasforma in un “angelo” e ruba la scena a Ettore Bassi, che ad oggi è il suo rivale principale. Questione di gusti: c’è chi ama il dolce (Ettore), chi il salato (Dani); chi la montagna (Ettore), chi il mare (Dani); chi l’eleganza (Ettore), chi lo sport (Dani). Il fatto è che il primo posto non si può dividere in due… Per ora, la classifica di Ballando con le stelle è così composta: Manuela Arcuri e Luca Favilla (30), Suor Cristina e Oradei Team (39), Lasse Matberg e Sara Di Vaira (42), Enrico Lo Verso e Samanta Togni (47), Dani Osvaldo e Veera Kinnunen (52), Milena Vukotic e Simone Di Pasquale (60), Angelo Russo e Anastasia Kuzmina (62), Ettore Bassi e Alessandra Tripoli (66), Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro (82).



© RIPRODUZIONE RISERVATA