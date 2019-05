BALLANDO CON LE STELLE 2019: CLASSIFICA, ELIMINATO/ Scontro Todaro-giuria e non solo

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E a ballare: a partire dalla quinta puntata, Ballando con le stelle ha ospitato alcune (belle) sorprese. Chiamiamoli pure exploit; la verità, in fondo, è che è stata un’evoluzione lenta e inesorabile, una crescita a cui in molti hanno teso con la complicità dei loro maestri. Prendi Lasse Matberg, meglio noto come “il Vichingo”. Alla settima puntata, Lasse ha finalmente tirato fuori la grinta. Nessuno osa più chiamarlo così; nessuno si concentra più sul suo aspetto fisico. Il suo modo di ballare, di “riempire” letteralmente la pista, è l’unica cosa veramente degna di nota. Così, a fine puntata, schizza inaspettatamente in cima alla classifica. Di seguito tutti i punteggi: Milena Vukotic e Simone Di Pasquale 74, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen 68, Angelo Russo e Anastasia Kuzmina 67, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro 63, Ettore Bassi e Alessandra Tripoli 47, Suor Cristina e Oradei Team 42.

Ettore Bassi a rischio eliminazione a Ballando con le stelle

Per una coppia che emerge, altre tre s’affossano. Stiamo parlando di Marzia Roncacci-Samuel Peron, Antonio Razzi-Ornella Boccafoschi e Marco Leonardi-Mia Gabusi. Nessuna di queste viene ripescata: ad avere la meglio, in compenso, sono altre tre coppie: Manuela Arcuri-Luca Favilla, Enrico Lo Verso-Samanta Togni, Kevin e Jonathan Sampaio-Lucrezia Lando. Immeritatamente, anche Ettore Bassi finisce nella zona “a rischio” di Ballando con le stelle, ed è costretto a sfidare uno dei concorrenti in lizza per il ripescaggio. L’attore sceglie una collega, Manuela Arcuri, che ha ritrovato dopo alcuni anni di lontananza (sul set e nella vita). Il verdetto è rimandato alla prossima puntata. Inutile dire che Bassi meriterebbe di passare, considerando soprattutto il percorso eccellente che ha fatto dalla prima puntata a oggi. La Arcuri, invece, è stata un po’ altalenante, pur qualificandosi come “degna” ballerina provetta.

Ballando con le stelle 2019: Milena Vukotic la migliore di sempre

Altro che “polverosa”: dopo le critiche della settimana scorsa (soprattutto da parte di Selvaggia Lucarelli), Milena Vukotic si rifà alla grande. Per la giuria, la sua è la “miglior esibizione di sempre” (almeno a Ballando con le stelle). L’attrice 84enne si riconferma un’ottima danzatrice. Lei va dritta al sodo: parla poco, se escludiamo il linguaggio del corpo, ma è comunque molto eloquente. Pensiamo a quando strabuzza gli occhi, colpita da un elogio, o a quando abbraccia Carolyn Smith “da ballerina a ballerina”. Smith arriva addirittura a inchinarsi, di fronte a un tango meravigliosamente eseguito. Chi con la giuria proprio non va d’accordo, invece, è Nunzia De Girolamo (e – più di lei – Raimondo Todaro). Il suo partner accusa tutti di essere “iniqui”, oltre a criticare le uscite della Lucarelli su Twitter. Ma ne ha anche per Zazzaroni: “Lui ha sempre bisogno di fare il bastian contrario…”. Conflitti irrisolti, dopo quella volta con Ciacci?



