Ballando con le stelle 2019 non va in onda: perché?/ Finale Eurovision al suo posto

Per chi attendeva di vedere danzare i suoi protagonisti preferiti del sabato sera, dovrà attendere ancora una settimana. Stasera, sabato 18 maggio, Ballando con le stelle 2019 non va in onda: perché? Come ben saprete, la rete ammiraglia di Casa RAI, dovrà mandare in onda un appuntamento molto atteso dagli estimatori della musica: la finale dell’Eurovision Song Contest. Nel frattempo, lo show condotto da Milly Carlucci, ha gli occhi tutti puntati su Dani Osvaldo, ex campione di calcio e grande fenomeno di questa nuova stagione del programma. All’epilogo di questa 14esima edizione, mancano soltanto tre puntate: due consecutive, venerdì 24 (per recuperare quella saltata proprio questa sera, per lasciare spazio all’Eurovision 2019) e sabato 25, e poi la finalissima. L’ex calciatore è uno dei favoriti alla vittoria: “Non so dire se me lo aspettassi, ma naturalmente mi fa piacere. Ho preso molto sul serio questa avventura e mi sto davvero impegnando. Il ballo richiede tanta disciplina e io non ce l’ho. Per fortuna c’è Veera Kinnunen, la mia partner, che mi aiuta e mi controlla”, ha svelato intervistato tra le pagine di Sorrisi.

Ballando con le stelle 2019 non va in onda: ecco perché

E mentre Dani Osvaldo rivela di temere la bravura di Angelo Russo ed Ettore Bassi, dovrebbe anche tenere d’occhio Suor Cristina e Milena Vukotic. Saranno queste ultime, secondo l’anteprima condivisa da La Vita in Diretta, le grandi protagoniste del ‘duello’ di ballo che andrà in onda nella prima serata del prossimo venerdì 24 maggio. La religiosa e l’attrice, si scontreranno nel corso della terzultima puntata di Ballando con le stelle 2019. Lo show a ritmo di danza di RAI1 è pienamente entrato nel vivo della gara, sostenuto da una buona fetta di pubblico che ogni sabato sera, porta lo show quasi sempre alla vittoria. Chi avrà la meglio tra Suor Cristina e Milena Vukotic? La prima, come ben sapete, danza con il Team Oradei mentre la seconda scenderà in pista al fianco di Simone De Pasquale. Ballando con le stelle, tornerà in due appuntamenti consecutivi, il 24 e 25 maggio prossimi. La finalissima invece, data ufficialmente il 31 di questo mese: chi vincerà?

