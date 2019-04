Ballando con le stelle sfida Ciao Darwin/ Ecco come e quando: le date ufficiali

Ballando con le stelle 2019 sfida Ciao Darwin, incredibile ma vero. Vi state chiedendo come mai? La risposta ve la daremo noi, immediatamente a seguire. Il programma di Milly Carlucci va in onda da sempre al sabato sera ma a breve, cambierà (momentaneamente) giorno di messa in onda. Il pubblico del venerdì è ormai abituato a sintonizzarsi su Canale 5, per assistere alle nuove dinamiche del programma di Bonolis. Dopo l’incidente dei rulli, sullo show condotto dal buon Paolo, si è scatenata l’ira funesta di haters e commentatori furibondi, che si sono nuovamente scagliati contro al moglie del presentatore, l’imprenditrice Sonia Bruganelli, rea di farsi gli affari suoi postando ciò che le pare, nientepopodimeno che, nel suo profilo ufficiale di Instagram. Con l’arrivo del mese di maggio, per la Rai ci saranno grosse novità da mandare in onda e tra queste, anche la finalissima dell’Eurovision Song Contest con protagonista Mahmood. Questo indizio quindi, dovrebbe già avervi risolto l’enigma sul perché del cambio di messa in onda.

Ballando con le stelle sfida Ciao Darwin: ecco come e quando

Proprio per L’Eurovision Song Contest con protagonista Mahmood con “Soldi”, la puntata del sabato sera di Ballando con le stelle 2019, sarà anticipata al venerdì. Sabato 18 maggio infatti, la finalissima del programma musicale, verrà trasmessa rigorosamente in diretta sull’ammiraglia Rai e per questo motivo, la puntata di Ballando prevista per la serata, non andrà in onda. Per recuperare terreno, Milly Carlucci la prossima settimana dopo l’evento, andrà in onda venerdì 24 maggio per riscattare la mancata trasmissione. Ma non finisce qui, ed infatti, per mettersi in pari, sabato 25 maggio, andrà in onda un altro appuntamento con Ballando con le stelle, a distanza di 24 ore dal precedente. Proprio il 24 maggio, verrà trasmessa su Canale 5 anche l’ultima puntata di Ciao Darwin, slittata di una settimana dopo lo stop dovuto al ponte del 25 aprile. Sabato 25 maggio inoltre, proprio per Milly sarà anche tempo di semifinale. Le battute conclusive dello show, andranno anch’esse in onda di venerdì (31 maggio), per lasciare spazio al match conclusivo di Champions League, previsto per sabato 1 giugno.

Riassumendo:

Ballando con le stelle 2019 non verrà trasmessa sabato 18 maggio per dare spazio alla finale dell’Eurovision. Andrà in onda invece, venerdì 24 e sabato 25 maggio 2019. Anche la finale si sposterà a venerdì 31 maggio per dare spazio al calcio in onda sabato 1 giugno.



