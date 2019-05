Bar Refaeli, chi è / Da X Factor Israel alla Finale di Eurovision 2019

Bar Refaeli è senza dubbio uno dei nomi più noti dell‘Eurovision 2019. La modella di Hod HaSharon, nonchè volto fotografico di brand internazionali, è anche conduttrice della finale che si sta svolgendo a Tel Aviv. Dopo aver ricoperto il ruolo di presentatrice per X Factor Israel dal 2013, Bar Refaeli si è conquistata la stima degli addetti ai lavori ed è diventata un vero e proprio riferimento in ambito televisivo. Innamoratissima di Adi Ezra, suo attuale compagno, nonchè imprenditore milionario, Bar Refaeli è molto legata alla moda e ai servizi fotografici che ha realizzato in questi ultimi anni. Il suo mondo però è soprattutto Adi: “È il mio mondo è vero, anche se non l’unico che ho – ha detto la Refaeli in un’intervista di qualche mese fa rilasciata a Grazia.it – ho il mio lavoro e lui non ha mai bloccato le mie aspirazioni di carriera. Adi è il mondo che posso riempire anche con altri mondi. Perché la cosa più importante in una relazione è ricordarsi sempre che fuori dalla coppia c’è anche un altro universo”.

Bar Refaeli, chi è la conduttrice dell’Eurovision

Bar Refaeli è una modella molto esigente con se stessa e con gli altri, promotrice di brand e valori con cui sente affine. La conduttrice viene descritta anche come una convinta ultrafemminista, una persona che lotta contro le ingiustizie e che ha nel cuore il suo paese, Israele. Nella vita di tutti i giorni, oltre al lavoro, dedica molto tempo al fitness e al benessere. Ama la palestra e odia i chili di troppo: “Mi piace fare sport: per me è facile perdere chili – ha confessato – Facevo molta attività anche prima di aver dato alla luce le mie figlie, quasi tutti i giorni: mi dà la sensazione di essere più sana e forte”.

Bar Refaeli, influencer da tre milioni di follower su Instagram

Influencer su Instagram, con quasi 3 milioni di follower, Bar Refaeli ha una regola ferrea: non pubblicare foto delle sue figlie. Stando alle parole della stessa presentatrice emerge l’opposizione del marito Adi: “Lui non viene dal mondo dello spettacolo, è presidente di una grande azienda alimentare, non è abituato a essere rincorso dai paparazzi” ha dichiarato Bar. “Per la legge israeliana se noi mettiamo foto delle bambine sui social, i fotografi hanno diritto a pubblicare le immagini di Liv ed Ella sui giornali. Se pubblicassi le loro foto su Instagram, è come se autorizzassi gli altri a fare altrettanto – ha proseguito – Il problema non è quindi tanto la privacy o la fama: vogliamo solo evitare la “caccia” alle nostre figlie”.



