BARBARA DE SANTI E STEFANO PASTORE/ Video Uomini e donne: “sei arrogante e…”

E’ tutto finito tra Barbara De Santi e Stefano Pastore che hanno interrotto la loro conoscenza. Seduta al centro dello studio di Uomini e Donne, Barbara rivela che Stefano, nonostante le abbia dichiarato di considerarsi incompatibile con lei, sarebbe uscito ugualmente a cena per avere poi un argomento da affrontare in trasmissione. Di fronte a tali paroe, però, Barbara racconta di aver rifiutato di uscire. In studio, saltano poi fuori alcuni messaggi che il cavaliere ha inviato a Simona mentre quest’ultima era a cena con Daniele. Attaccato da tutto lo studio, Stefano si difende senza, tuttavia, riuscirci. Da Gemma a Gianni Sperti fino alla stessa Barbara, sono tanti i protagonisti convinti che il cavaliere e Simona siano d’accordo per portare avanti un copione. Sarà la verità? Quel che è certo è che la De Santi non ha alcuna intenzione di continuare a frequentarlo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

BARBARA DE SANTI E STEFANO PASTORE: CONOSCENA FINITA

Cosa succederà oggi a Uomini e donne? Nella prima puntata del trono over della settimana non ci sarà solo spazio per Gemma Galgani ma anche per Barbara de Santi. La dama torinese la prenderà di mira convinta che la maestrina debba stare zitta quando si parla di lei e della sua situazione sentimentale ma come se questo non bastasse, per la bella Barbara è arrivato il momento di andare oltre e pensare anche alla sua situazione con Stefano Pastore. I due sono ormai ai ferri corti e dopo le discussioni dei giorni scorsi, nella puntata di oggi non potranno far altro che mettersi in moto e portare a casa la fine della loro conoscenza. Le prime anticipazioni di quello che vedremo sono nel video anticipazioni della puntata in cui i due non solo discuteranno tra loro ma finiranno anche con lo scontrarsi con gli altri protagonisti del parterre, Gemma Galgani compresa? Clicca qui per vedere il video del momento.

LO SCONTRO AL CENTRO DELLO STUDIO

Proprio Stefano prende posto al centro dello studio e accusa subito Barbara de Santi: “C’è questa parte controllatrice che proprio non mi piace”. A quel punto la maestra si difende dicendo che è il contrario in realtà: “Sei tu che mi controlli e che ieri mi hai detto che ci ho messo molto ad asciugarmi i capelli”, ma lui liquida tutto come uno scherzo. Nel discorso entra anche Armando che fa notare come le cose con Barbara non siano mai andate bene ma non per questo vuole evitare di darle un consiglio: “Lascia perdere, lascialo andare”. Ma proprio sulle parole del suo collega del parterre maschile, Stefano Pastore rilancia: “La nostra conoscenza è già finita, ci siamo già persi!”. Il discorso è davvero chiuso tra i due o sentiremo parlare di loro anche nei prossimi giorni?



© RIPRODUZIONE RISERVATA