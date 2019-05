Barbara De Santi/ Uomini e Donne: come procede con Marco? (Trono Over)

Cosa rivelano le ultime dinamiche del trono over di Uomini e Donne? Barbara De Santi dovrebbe essere tra le protagoniste del nuovo appuntamento andato in onda oggi, lunedì 13 maggio 2019, a partire dalle 14.45 circa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Nel corso della passata settimana, la professoressa si è scontrata ancora una volta con Gemma Galgani. In questi ultimi tempi, il motivo del contendere sarebbe stato uno scatto fotografico con protagonista proprio la De Santi (quasi) nuda, sul suo profilo di Instagram. Ma, parlando proprio di foto, anche un’altra ha creato lamentele: quella postata proprio in compagnia della padrona di casa del programma. Barbara ha postato una foto con Maria De Filippi e proprio Gemma, per tutta risposta, ne ha condiviso uno con una maglia e la scritta: “Non voglio mica la luna”. La torinese infatti, in dieci anni di programma non è mai riuscita ad immortalarsi al fianco di Queen Mary.

Barbara De Santi, trono over: come procede con Marco?

Nello scatto condiviso da Barbara De Santi al fianco di Maria De Filippi, si legge anche: “Vicino a Maria a braccia aperte”. Dopo la lamentela di Gemma di non avere nemmeno una foto con la conduttrice, la replica di Barbara non si è fatta assolutamente attendere: “Sentite come sottolinea che lei in 10 anni non è mai riuscita a fare una foto con Maria!!!! Beh, se la può consolare io in 5 anni non sono mai andata al Maurizio Costanzo show, a Pomeriggio 5, a Verissimo, a Temptation Island, a Selfie…ho dimenticato qualcosa?”. Di seguito la De Santi, ha negato anche qualsiasi delirio di onnipotenza: “Comunque non ha capito che non è Maria a fare una foto con me, ma sono io a farla con lei! E ne sono onorata”. Questo pomeriggio proprio la dama, si presenterà al centro dello studio per aggiornare gli estimatori sull’attuale frequentazione con il nuovo arrivato Marco. A quanto pare tra i due procede a gonfie vele, tanto che la prof ha chiesto dei chiarimenti per proseguire al meglio. Sulla vicenda, come di consueto, interverrà anche Armando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA